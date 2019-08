Le CIAS d’Ajaccio fait peau neuve !

20 octobre 2016, à l’unanimité, les élus de la CAPA votent pour la création du programme de Caroline Corticchiato, adjointe au maire et vice-présidente du CIAS, qui consiste à reloger les services et les activités du centre intercommunal.



Les trois services du CIAS, Aiutu (solidarité générale), Anziani (pour les anciens) et Ghjovani (pour la jeunesse) sont ainsi réunis en seul endroit. 500 m2 d’espace au rez-de-chaussée de l’immeuble Alban, le tout dédié à la distribution d’aide matérielle (alimentaire et produits de puériculture) et à l’accompagnement collectif des bénéficiaires. Le tout suivi de 1000 m2 de superficie pour le nouveau siège social qui sera opérationnel d’ici 2023. Le tout pour la modique somme de 6 357 000 €.



Les risques de sécurité des anciens locaux dont la qualité laissait à désirer est déjà en soi un facteur suffisant pour déménager. Les bénéficiaires, comme le personnel, pourront ainsi se réunir dans des locaux neufs et ne pas craindre pour leur santé. L’ancienne caserne de Grosseto et les autres locaux ont totalement été vidés.



Plus de 400 personnes, la plupart retraitées, sont toutes venues visiter leur nouveau lieu d’activités et de rencontres. La foule débordait jusqu’au trottoir d’en face pour admirer le moment solennel où Laurent Marcangeli et Caroline Corticchiato ont coupé ensemble le ruban symbolique.



“Le projet social c’est la part faite à l’homme dans son territoire ; et il n’a de sens que lorsqu’il est pensé pour lui”. C’est ce que Caroline Corticchiato, a déclaré non sans fierté lors de l'inauguration des locaux de l’espace Alban. “Le CIAS, c’est concrètement près de 4 800 familles reçues et plus de 8 000 personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement ou d’une aide. C’est près de 31 000 repas livrés et 7 800 paniers alimentaires distribués. C’est encore plus de 650 activités pour maintenir et renforcer le lien social. Et derrières ces chiffres il y a une réalité, un projet de vie qui dessinera notre avenir collectif. Tout cela je le dois à une équipe formidable. Sans eux rien n’aurait été possible. À l’image de l’Ajaccio que nous voyons se dessiner ces dernières années un Ajaccio moderne qui innove et crée des richesses”