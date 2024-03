Le CIAP Aiacciu Bellu lance un appel à témoignages pour raconter l’histoire d’Ajaccio

L'histoire d'Ajaccio est riche et diversifiée, façonnée par les époques et les événements qui l'ont jalonnée. Pourtant, derrière chaque rue, chaque bâtiment, chaque façade, se cache une multitude de récits personnels, de souvenirs intimes qui ont forgé l'identité de la communauté aiaccina. C'est dans cette optique que le CIAP Aiacciu Bellu lance aujourd'hui un appel à tous les citoyens désireux de contribuer à la préservation et à la transmission du patrimoine vivant de la ville. Que ce soit des récits de vie, des documents d'archives ou des photographies anciennes, chaque contribution est précieuse pour éclairer et enrichir l'histoire de la ville et de ses quartiers.

Philippe Perfettini, animateur du patrimoine au sein de la Direction des Patrimoines de la Ville d'Ajaccio, est à la tête de cette campagne. Il encourage tous les Ajacciens et toutes les Ajacciennes désireux de participer à ce projet à prendre contact avec le CIAP Aiacciu Bellu qui souhaite ainsi constituer une véritable mémoire vivante, où les récits personnels se mêlent aux événements historiques pour offrir une vision complète et authentique de la cité.



Que vous soyez natif d'Ajaccio ou simple passionné d'histoire locale, votre contribution est précieuse. Vos souvenirs et vos témoignages permettront de donner vie aux expositions du CIAP et d'enrichir les futures générations de leur héritage culturel. Si vous souhaitez participer à cette démarche de préservation et de partage de la mémoire collective, n'hésitez pas à contacter Philippe Perfettini à la Direction des Patrimoines de la Ville d'Ajaccio, située au Palais Fesch-musée des Beaux-arts.