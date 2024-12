Le 2B Natation finit l’année sur les podiums !

La délégation bastiaise, qui s'était déjà illustrée à Dunkerque il y a quelques semaines, était composée de 6 nageurs de 14 à 18 ans Pauline Lacroix, Gwenna Rouxel, Océane Kritz Lempereur, Simeon Lanoe de Peretti, Lucas Lucchini et Léandre Bereni-Brière. 6 nageurs dans le bassin Nemausa parmi…500 autres venus des régions Occitanie, PACA, AURA…et Corse (2B Natation, GFCA et Bastia Natation).





« Ces championnats étaient très importants car permettant de prendre les derniers repères pour la saison 2025 » explique Sandy Mauresa, ancienne nageuse de N2 de Lyon et depuis 2021 en Corse où elle transmet sa passion et son expérience à la jeunesse bastiaise. Et son travail paye puisqu’à cette compétition gardoise ses nageuses et nageurs, pourtant peu habitués au bassin de 50 m, ont particulièrement brillé : 21 records de Corse, participation à 10 finales A, 8 finales B et 7 finales C. Au total 5 médailles d’or, 5 d’argent et 5 de bronze. «



On réalise par la même occasion 3 minimas pour les France 2025 et 1 minima pour les N2 » précise encore Sandy.

Gwenna Rouxel revient ainsi sur l'île avec 8 médailles : 4 en or, 2 d’argent et 2 de bronze. Pauline Lacroix n’est pas en reste avec 7 médailles : 1 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze.

De son côté le GFCA de Pierre Mondoloni a connu lui aussi les honneurs du podium avec Maria Francesca Poletti (1 médaille d’or et 1 de Bronze), Mano Addari (bronze) et Julien Nau (argent).