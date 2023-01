Laurent Marcangeli : « Clôturer ce qui s’est passé à partir du 6 février 1998 »

« Je n’ai pas en tant que député à influencer une décision de justice, mais tant que Pierre Alessandri et Alain Ferrandi ne seront pas libres alors qu’ils doivent l’être, c’est ma conviction, tant que nous n’aurons pas judiciairement le fin mot sur ce qui s’est passé dans cette centrale d’Arles, tant que nous n’aurons pas tourné la page de ce qui s’est passé le 6 février 1998, nous aurons du mal à dépasser un certain nombre de choses. Nous le sentons tous, ce qui s’est passé à Ajaccio le 6 février 1998 nous hante encore, a encore une influence sur la vie politique de notre île », a-t-il repris.



Soulignant que « le chemin va être long pour tout le monde », il a encore insisté sur la nécessaire évolution des rapports entre la Corse et l’État. « Du côté du Gouvernement, qui doit prendre en compte un certain nombre de réalités indéniables et intangibles qui concernent la Corse, sur son histoire, sur son identité, sur sa géographie, sur sa démographie ou encore sur son économie », a-t-il d’une part instillé, en ajoutant en même temps : « Mais également, il faut qu’au niveau de la Corse les élus prennent en compte le monde dans lequel nous vivons, fassent preuve de davantage de maturité et de pondération dans leurs prises de position, se disent qu’ils portent une très lourde responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens lorsqu’ils s’expriment, lorsqu’ils revendiquent des choses, et qu’il faut, je le pense, cheminer vers une voie de concorde et de responsabilité ». « Si demain, l’Exécutif de Corse me semble aller dans le bon sens, je suis totalement prêt à travailler à ses côtés », a-t-il encore argué en indiquant vouloir « travailler à mettre de l’apaisement ».