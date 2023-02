La vaisselle réutilisable est enfin arrivée dans les fast-foods corses

Concrètement, tous les plastiques n’ont pas été éradiqués non plus. « Les emballages des sandwichs et des petites frites, qui sont recyclables, sont encore valables », note Marc-Antoine Santi. Idem pour ce qui concerne les commandes à emporter. Mais le progrès est tout de même important. « Pour un restaurant comme le notre, selon les prévisions, on devrait réduire nos déchets de 3 à 3,5 tonnes par an. » En clair, une baisse d’environ 20 %, qui pourrait encore s’améliorer à l’avenir, avec la généralisation de ce genre de pratiques.



Forcément, ces avancées ont un coût. Entre l’achat de la vaisselle et des séchoirs, la restructuration des plonges, la dépense énergétique… D’après le gérant du Burger King de Biguglia, l’addition tourne entre 20 et 25 000 euros. Une somme qui, dans les finances du restaurant, n’est pas négligeable. Pourtant, d’après les tests et les études réalisées, « au bout de cinq ou six mois, on devrait être à l’équilibre. Comme il y aura moins d'achat d'emballages plastiques, ça va se niveler. »