La lumière de Bethléem est arrivée à Bastia

« La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent » nous explique le Père Georges Nicoli, aumônier des scouts de Bastia, la troupe Saint Jean, et curé de Notre Dame de Lourdes où s’est déroulée la cérémonie.« Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche ».





Dans son église emplie des chemises oranges, bleues, rouges et vertes des scouts de France mais aussi de nombreux fidèles, le Père Nicoli a rappelé le message de cette lumière : « Il nous semble essentiel, cette année encore, de partager la Lumière de la Paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec qui nous voulons célébrer la période du temps de l’Avent et de Noël, dans le respect des consignes sanitaires du moment permettant de garantir la sécurité de chacun. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non. Ce partage dure tout le temps de l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 février 2022, fête de la présentation de Jésus au temple. La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. Je rêve que cette lumière brille dans tous les foyers. Cette lumière est celle qu’on voit briller dans les villes et villages durant les fêtes, mais ce doit être aussi celle qui brille dans nos cœurs. Tout le monde aspire à la paix et parfois c’est dur et on peut être découragé par l’esprit du mal qui rôde. Cette lumière, faite d’espérance, doit aussi être un engagement à être des agents de la paix. Ce soir, demain et les prochains jours portez cette lumière, cette paix aux personnes seules, aux malades, aux désespérés Osez taper aux portes et expliquez-leur le symbole de la lumière ».





Pour la 1ère fois, cette année les 4 couleurs du scoutisme bastiais étaient représentées. Les louveteaux et jeannettes de 8 à 11 ans en chemises oranges, les scouts et guides de 11 à 14 ans en chemises bleues, les pionniers de 14 à 17 ans en chemises rouges et les compagnons de 17 à 21 ans en chemises vertes. « Aujourd’hui, malgré le covid nous sommes une bonne cinquantaine sur Bastia » indique Denis Petitjean, responsable de la troupe avec Alexandre Cantelli. « C’est à Marseille que nous sommes allés chercher la lumière qui venait d’Autriche et qui se transmet de cérémonies en cérémonies ».

Présents aussi à la cérémonie, des dirigeants des scouts d’Ajaccio. « La troupe qui se nomme I Fioretti, vient de se créer et nous sommes déjà une quarantaine » souligne Dumè Beovardi, responsable de ce nouveau groupe en Corse-du-Sud. « On espère bien sûr apporter nous aussi cette lumière à Ajaccio »