La foudre blesse deux personnes à Calvi

La foudre s'est abattue sur un couple de touristes qui visitaient la chapelle de Notre-Dame de la Serra , ce vendredi matin vers 10 heures à Calvi, leur infligeant des brûlures , selon les pompiers de Haute-Corse qui sont intervenus sur place pour porter secours aux deux vacanciers.



Les deux victimes, un homme de 56 ans et une femme de 57 ans, n' ont reçu que partiellement la décharge électrique. B rûlés l'un au dos et l'autr e à une jambe, les deux touristes ont été ont été évacués par les secours vers le centre hospitalier de Calvi.

Au total une dizaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.



Le Maire Ange Santini s’est également rendu sur place en présence de son premier adjoint, Jean-Louis Delpoux , et de l’ Adjoint délégué au Patrimoine, François-Xavier Acquaviva , ainsi que des services municipaux qui ont mis en place un périmètre de sécurité autour de la statue. Le site a été évacué et fermé pour la journée.