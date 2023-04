La délégation corse de l’APF France Handicap s’est envolée à destination des Handilympiades

« Ouvrons grand l’impossible ». « Ensemble on est plus forts ». « L’apparence trompe ». Ce sont les slogans des trois équipes de l’APF France Handicap de Corse qui ont embarqué ce mercredi à l’aéroport d’Ajaccio pour la manche régionale des Handilympiades. Accompagnées par des salariés et bénévoles de l’association, c’est avec de grands sourires accrochés à leurs visages que ces 20 personnes en situation de handicap de tous les âges sont parties à destination de cet évènement sportif et convivial.



Créé par l’association au niveau national avec l’objectif de s’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce grand tournoi interne est organisé dans chaque région depuis novembre dernier. La manche régionale de l’évènement qui se déroulera ce jeudi à Aubagne, près de Marseille, permettra aux sportifs insulaires de l’APF de se mesurer aux autres équipes PACA Corse dans quatre sports adaptés : la boccia, le tennis de table, l’escrime et le basket fauteuil. Les gagnants de cette pré-sélection seront ensuite amenés à participer à une finale nationale en octobre en région parisienne. « Le but c’est que les vainqueurs soient invités aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris », sourit Alain Dumoulin, chargé de développement à la délégation départementale de Corse-du-Sud de l’APF France Handicap.



« Mais c’est de participer qui est important », reprend-il en confiant que les 20 représentants insulaires ont commencé à s’essayer à ces différentes disciplines il y a seulement quelques mois. De quoi remplir la mission que s’était fixé l’APF d’inciter chaque personne en situation de handicap à la pratique régulière d’une activité sportive, considérant que « le sport est facteur de santé, de bien-être et de confiance en soi ».