La croisière : une formule qui a le vent en poupe

En l’espace de quelques jours, vous vous offrez une itinérance de luxe, en prenant le temps et sans la contrainte des transports.La croisière a cela de beau que le transport en lui-même fait partie intégrante de votre voyage.Prenons un exemple : en à peine plus d’une semaine, une croisiere départ Marseille vous offre un petit tour de Méditerranée : Savone, Civitavecchia/Rome puis Naples sont vos destinations en Italie. Vous poursuivez avec un arrêt à Ibiza puis à Valence, en Espagne, pour terminer à l’endroit duquel vous serez parti.À bord, des experts de ces destinations vous permettent de vivre une expérience unique dans chacune des villes et îles que vous visitez. Aucune obligation, vous pouvez aussi opter pour votre propre programme, qu’il soit décousu, improvisé ou planifié à l’avance.Car l’une des clefs de la croisière réside bien dans le caractère hybride de sa formule : votre route est tracée, certes, mais vos activités à terre comme en mer sont absolument flexibles.Les bateaux de croisière sont si bien équipés et fournis en activités et divertissements qu’il paraît difficile de s’y ennuyer : bars, restaurants, spectacles, cinémas, discothèques, piscines, soirées à thème, spas, massages, thalassothérapie, etc. Profitez d’une véritable ville flottante où chaque passager a l’embarras du choix et jamais l’embarras de l’ennui.Avec la pandémie, la question se pose souvent de savoir quels documents doivent être fournis pour monter et séjourner à bord, d’autant plus lorsque nous franchissons des frontières. Cela vaut pour les avions, les trains et pour les croisières. Là encore, rassurez-vous, il n’y a rien d’insurmontable. COSTA CROISIÈRES est le leader européen de la croisière et propose des règles précises.Un test antigénique ou PCR vous est demandé avant l’embarquement. Cela vaut pour tous les passagers de deux ans et plus.Par ailleurs, une déclaration sur l’honneur est désormais nécessaire. Celle-ci doit confirmer votre immunité contre le Covid grâce à : une vaccination de deux doses ou plus, une guérison mais aussi au minimum une dose de vaccination ultérieure, une vaccination avec une ou plusieurs doses ainsi qu’une guérison ultérieure, ou une simple guérison.Les mesures sont en cours d’assouplissement et la vie à bord est simple. En effet, aucune obligation de porter le masque n’est en vigueur, à l’exception du temps passé dans les centres médicaux des navires, le cas échéant.La croisière surfe à nouveau sur la vague de la période post-pandémie et attire de nouveaux clients et un grand nombre d’habitués chaque année. Laissez-vous tenter par l’aventure en mer !