La création d’Emma Saviard, une des lauréates de "Design moi un sapin" exposée à l'OTI de Calvi

Les offices de tourisme ont été invités à parrainer une des pépites makers de l’Université de Corse. Les lauréats ont préalablement participé au concours « Design moi un sapin » proposé par le pôle invention et développement dirigé par Madame Vannina Bernard-Leoni.



Parmi les parrains des créateurs, on compte les Offices de Tourisme de Calvi, L’Ile-Rousse, Porto-Vecchio et Bastia ainsi que la Collectivité de Corse, l’Université de Corse et l’Hôtel des Gouverneurs de Bastia. L’idée est de promouvoir la créativité insulaire et d’accorder une visibilité aux œuvres et à leurs jeunes créateurs qui seront les entrepreneurs de demain.



L’œuvre d’Emma Saviard, un sapin sous forme de calendrier de l’Avent visible à l’OTI Calvi-Balagne jusqu’au 15 janvier, s’inscrit dans une démarche écocitoyenne au regard des matériaux utilisés pour sa réalisation et accorde une place de choix à la féminité.

Derrière chaque jour, on peut y découvrir une femme qui a marqué l’histoire avec un portrait résumé de chacune d’entre elles.

La création d’Emma Saviard fera également l’objet de publications par Calvi Balagne Tourisme sur les réseaux sociaux.



A l’office de tourisme de L’Ile-Rousse, c’est la création de Mataé Martin, jeune calvais, qui est exposée.



Retrouvez les deux créateurs qui exposent en Balagne sur instagram @matae_art et @emma.svd