La Parata : la nébuleuse du cœur vue par Alexis Giacomoni

En cette fête de la Toussaint, je vous offre un cœur céleste pour veiller sur vos proches et vos anciens.L'Univers nous rapproche et nous rappelle des souvenirs de nos chers disparus.Immortalisée cette nuit à La Parata, cette grande nébuleuse, mais de très faible brillance, est très difficile à observer avec un télescope et ne se révèle qu'avec du matériel astrophotographique.Elle est composée d’hydrogène ionisé par les jeunes étoiles chaudes en son sein. Située à environ 7 500 années-lumière de la Terre, la nébuleuse du cœur peut être détectée grâce à ces étoiles qui forment un amas à proximité de la constellation de Cassiopée, non loin du célèbre double amas de Persée.L'image peut être agrandie en suivant ce lien: http://www.horizon-astronomie.com/ic1805-la-nebuleuse-du-coeur-le-31-octobre-2022-site-de-la-parata-ajac-a213349311