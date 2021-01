La Haute-Corse en vigilance jaune pour le paramètre neige

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune - SituationMétéorologique à Surveiller - pour le paramètre «Neige» du dimanche 3 janvier 2021, 20 heures au lundi 4 janvier 2021 à 18 heures, au plus tôt.A compter de ce dimanche soir, les conditions se dégradent en montagne avec un épisode neigeux significatif qui s'installe dans la nuit de dimanche à lundi.En soirée de dimanche, la limite pluie-neige fluctue entre 700 et 900 m et devrait se stabiliser en seconde partie de nuit et en journée de lundi vers 700 m.Toutefois, temporairement la nuit prochaine, la neige pourrait s'abaisser vers 400-600 m en région de Corte et sur le sillon central.Les quantités attendues d'ici lundi après-midi sont de l'ordre de :•vers 400-600 m en région de Corte, localement 5 à 10 cm, vers 700-900 m, 10 à 20 cm localement 30 cm; au-dessus de 900 m, 20 à 40 cm, très localement 50 au-dessus de 1 200 m.A noter, qu'en soirée de dimanche et début de nuit, les intensités de chute de neige pourraient atteindre 5 cm/h.En journée de lundi, les chutes de neige perdurent sur le relief occidental et la chaîne centrale avec des intensités de l'ordre de 1 à 3 cm/h. Elles s'estompent en fin d'après-midi ou soirée.La plus grande prudence est recommandée en raison de la neige et du risque de verglas.La population est invitée à respecter les consignes de sécurité diffusées par la préfecture de Haute-Corse pour éviter toute situation dangereuse• Consultez avant de prendre la route, le PC Neige de la Collectivité de Corse (04.95.46.17.12) et munissez-vous d’équipements spéciaux,• Respecter les consignes données par les gestionnaires des voies ou les services de sécurité,• Installez en cas de besoin les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments,•N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière brasero, etc) et/ou les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com