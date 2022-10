La Grèce invitée d’honneur des 23èmes Rencontres Musicales de Méditerranée

Ces Rencontres Musicales de Méditerranée, organisées par l’association du même nom présidée par George De Zerbi, réunissent chaque année à Bastia et dans toute la Corse, de jeunes musiciens des pays du pourtour méditerranéen : des groupes de musique traditionnelle et des orchestres classiques, des spectacles de danse, des voix venues de l’autre rive et des instruments, interprètes intimes de l’âme des peuples qu’ils représentent.





Durant toute la manifestation des concerts à l’intention des jeunes publics auront lieu dans les différents établissements scolaires de Bastia et des communes rurales ainsi que des concerts grand public, chaque soir, dans diverses collectivités locales : Bastia, Borgo, Oletta, Luri, Ile Rousse, Ajaccio, Corte, Folelli, Bonifacio.





Parmi les temps forts, en ouverture, le lundi 7 novembre à Bastia, au Centre Culturel l’Alboru, se produiront les ensembles classiques des Conservatoires de Musique de Milan et de Gênes. Mercredi 9 novembre de 11 à 12 heures, aura lieu une scène ouverte sur le parvis de l’église Saint Roch à Bastia. Les élèves de la classe des « Vents » du Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, donneront un concert gratuit sous la direction du Maestro Alessandro Bombonati.



Hommage à Petru Guelfucci

En clôture, une soirée de gala le samedi 12 novembre à 20h30, au Théâtre municipal de Bastia en présence de tous les participants de cette 23ème édition.

Les différents groupes de musiciens se succéderont sur scène pour donner au public un aperçu de la musique de leur pays ou du répertoire classique de leur choix, en compagnie d’artistes et de musiciens corses. Puis sous la direction du Maestro italien, Alessandro Bombonati et sur des arrangements d’Alberto Intrieri, l’ensemble des musiciens accompagneront en formation symphonique le chant final « Corsica », œuvre du regretté Petru Guelfucci, interprété par Petru-Santu Guelfucci





La Grèce invitée d’honneur

La Grèce sera le pays invité d’honneur de cette édition 2022 avec l’Ensemble de musique et de danses traditionnelles.

Créé en 2001, cet ensemble compte aujourd’hui 80 membres animés par la même passion : l’art de la danse grecque.Son répertoire musical s’étend à toutes les régions de la Grèce, en passant par l’Asie Mineure pour aller jusqu’au Pont-Euxin. Reconnu pour la qualité et l’authenticité de ses spectacles, il se produit régulièrement en France, en Grèce mais aussi à l’étranger : Allemagne, Italie, Belgique, Hongrie, Serbie, Chicago, Chypre, Las Vegas, Russie, Suisse, Dubaï…





Puisant son inspiration dans les danses traditionnelles, il les revisite avec des chorégraphies originales et innovantes. La formation présente aux RMM sera composée de 8 musiciens et 12 danseurs.

Autres pays présents à ces RMM: Egypte, Espagne, Portugal Italie, Maroc, Tunisie