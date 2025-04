La France a un incroyable talent organise un casting à Ajaccio

Le grand public connaît l’émission pour ses numéros spectaculaires, son jury redouté et ses histoires singulières. Moins visibles, mais tout aussi essentiels : les castings organisés à travers la France, à la recherche des talents de demain. Cette année, pour sa 5e édition, le Casting Tour de “La France a un Incroyable Talent” fait escale dans 14 villes… dont Ajaccio, une première.



Le 19 avril 2025, les équipes de l’émission poseront leurs valises sur le parking du centre E.Leclerc Grand Ajaccio Baleone, dans le cadre d’un road trip artistique qui a débuté le 5 avril à Nîmes et se terminera le 14 juin. Objectif : rencontrer chanteurs, acrobates, magiciens, musiciens, humoristes, et tous les talents atypiques prêts à monter sur scène. Peu importe l’âge ou le niveau : le casting est ouvert à tous, amateurs ou professionnels, en solo ou en groupe.



Infos pratiques

Les inscriptions se font dès maintenant sur le site castingtourtalent.fr . Une fois la ville choisie, chaque participant est invité à préparer son numéro pour tenter de convaincre les casteurs.



En rejoignant ce casting, il ne s’agit pas seulement de passer à la télévision, mais de partager une passion, un geste artistique, une voix, un regard. Pour les talents insulaires, ce 19 avril est peut-être une première scène. Et qui sait, peut-être le début d’un parcours national.