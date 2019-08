La Fédération Française de Football donne match gagné au FC Balagne

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 14 Août 2019 à 14:40

Fidèle à sa ligne de conduite, comme dans la précédente affaire la Fédération Française de Football a donné match gagné au FC Balagne dans l'affaire du joueur de Furiani Michel Cascinelli qui n'aurait pas purgé l'ensemble de sa suspension. En récupérant ces points le FC Balagne récupérerait son titre de champion de Corse de R1 et sa place en National 3. La notification de la décision de la FFF a été transmise au secrétariat du club balanin qui est dans l'attente de plus d'informations des hautes autorités nationales du football. Plus d'infos à venir.

