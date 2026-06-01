La Corse veut se doter d'un Parlement de la Mer pour fédérer tous les acteurs du littoral

La mer au cœur d'un projet fédérateur. Réunis samedi à Ajaccio pour célébrer les cinq ans du comité Corse-Méditerranée de l'Institut Français de la Mer (IFM), ses membres ont profité de l'événement pour franchir une nouvelle étape avec le lancement officiel du projet de Parlement de la Mer en Corse. Cette journée a également marqué une passation de pouvoir à la tête de l'association. Après cinq années de présidence, Jean-Pierre Audisio a cédé sa place à Pierre-Paul Battesti, désormais président du comité Corse-Méditerranée de l'IFM.



« L'Institut Français de la Mer est une structure nationale basée à Paris. Nous, nous sommes le comité Corse-Méditerranée, l'un des comités locaux maritimes présents dans les différentes régions maritimes françaises », rappelle le nouveau président.





Fédérer les initiatives autour du littoral



L'ambition du futur Parlement de la Mer est claire : réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs concernés par les questions maritimes et littorales. « Aujourd'hui, il n'existe pas de structure capable de parler de tout ce qui se fait sur le littoral corse », explique Pierre-Paul Battesti. « Le problème de la Corse, c'est que chacun agit souvent de son côté. L'idée est de mettre tout le monde en synergie pour faire émerger des projets communs. Comme j'aime le dire, quand on rame tous dans le même sens, on avance. Quand chacun rame de son côté, on fait des ronds dans l'eau.



Le projet doit rassembler les communes littorales, la Collectivité de Corse, les gestionnaires de ports, les associations environnementales, les pêcheurs, les entreprises maritimes et plus largement tous les usagers de la mer. À sa tête, il est prévu de nommer Jean-Charles Orsucci, président l'Association nationale des élus du littoral et maire de Bonifacio. Pierre-Paul Battesti en assurera pour sa part le secrétariat général durant sa phase de lancement.



Une structure inspirée d'expériences déjà existantes



Si le projet est inédit en Corse, il s'inspire de modèles déjà en place ailleurs en France. Des Parlements de la Mer existent notamment en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Hauts-de-France et en Bretagne. « Notre objectif est de fédérer la communauté maritime, favoriser le dialogue, la concertation et le travail collaboratif », précise Pierre-Paul Battesti. « Nous voulons créer un espace où chacun pourra présenter ses projets et participer à leur mise en œuvre. »



L'association travaille actuellement sur les statuts et le règlement intérieur de la future structure, dont la mise en place pourrait intervenir dans les prochains mois.



Préserver un patrimoine maritime exceptionnel



Au-delà du Parlement de la Mer, le comité Corse-Méditerranée entend poursuivre ses missions de sensibilisation et de réflexion autour des grands enjeux maritimes. « Nous défendons nos côtes et notre littoral. La Corse compte 1 046 kilomètres de côtes, soit l'équivalent du littoral qui s'étend de Menton jusqu'à la frontière espagnole », souligne le président.



Parmi les thématiques qui continueront d'être abordées lors des conférences organisées par l'IFM figurent notamment la montée du niveau de la mer en Méditerranée, les énergies alternatives comme l'hydrogène vert, les questions de pollution ou encore la préservation des espaces naturels littoraux. « Notre rôle est d'être en veille permanente pour préserver notre environnement et la santé des populations. Nous devons rester vigilants face aux enjeux qui concernent notre littoral et notre mer », insiste Pierre-Paul Battesti.



Les filets de pêche abandonnés dans le viseur



Parmi les sujets évoqués lors de cette rencontre figurait également la problématique des filets de pêche abandonnés en mer. Une conférence devait être animée par Claude Didomenico mais n'a finalement pas pu se tenir. « Le problème est réel. Lorsque les filets s'accrochent aux rochers, ils se déchirent et des fragments restent dans l'environnement marin. Ils continuent à piéger des poissons et constituent une pollution plastique importante », explique Pierre-Paul Battesti. Une conférence spécifique sur cette question devrait être organisée prochainement par l'IFM Corse-Méditerranée, qui entend poursuivre son travail de sensibilisation sur les enjeux environnementaux liés à la mer.





