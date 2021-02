La Corse placée en vigilance jaune "vent fort"

Cet après-midi de dimanche, le vent d'ouest sud-ouest se renforce sur la Corse. Le vent devient fort en soirée et surtout à partir de la seconde partie de nuit de dimanche à lundi et en matinée de lundi. Les rafales atteignent alors 110 à 120 km/h en Balagne et jusque 140 à 160 km/h sur le Cap Corse, 110 km/h à localement 120 km/h sur la chaîne centrale.

La région bastiaise est temporairement concernée par des vents forts, avec des rafales pouvant atteindre 100 à 110 km/h . Le vent d'ouest est un peu moins fort sur le sud de l'île avec des rafales de l'ordre de 100 km/h. Le vent d'ouest sud-ouest se maintient l'après-midi de lundi mais baisse d'intensité.

Les préfectures appelle,t la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de

prudence