La Corse placée en vigilance jaune orages, pluies et inondations

Une nouvelle vigilance a été lancée par Météo France ce lundi 7 octobre en raison des orages et du risque d’inondation. Les deux départements sont concernés jusqu'au lundi à midi.







Vents et orages sont au programme de la journée de lundi. Les vents affectent surtout le Nord et l'Ouest de l'île - le Cap Corse et la Balagne - et les orages l'ensemble de la Haute-Corse. Les températures varient entre 11 et 18 degrés.







A Bastia la chaussée est à la limite du praticable. Il est conseillé aux automobilistes de faire preuve de la plus extrême prudence. .