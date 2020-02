La Corse placée en vigilance jaune au vent violent

Encore du vent en Corse que Météo France a placé en vigilance jaune pour le paramètre « Vent violent » de ce soir jusqu'à Mercredi 26 février 2020 à 19h00 au plus tôt.





Haute Corse



Le vent de secteur ouest devient fort dès la nuit de mardi à mercredi et va perdurer tout au long de la journée de mercredi. Les rafales atteignent 120 km/h en Balagne, jusque 130 à 160 km/h sur le Cap Corse et Sagro.

Temporairement, les vents forts concernent également les plaines orientales et le littoral du sud de Solenzara à Porto-Vecchio avec des rafales de 100 à 120 km/h, localement 130 km/h. Sur la région bastiaise, les rafales atteignent 100 à 110 km/h.

Sur le relief, les rafales sont de l'ordre de 110 à 130 km/h.



Corse du Sud



Temporairement ce vent fort concernera également les plaines orientales et le littoral du sud de Solenzara. Sur la région bastiaise, les rafales devraient atteindre 100 à 110 km/h. idem du coté de Porto-Vecchio. 70 à 80 sur Ajaccio. Sur le relief, les rafales seront de l'ordre de 110 à 130 km/h. Un vent qui ne devrait tomber qu’en fin de journée de jeudi.

La Corse sera placée ces deux jours en vigilance jaune sécurité (voir bulletin ci-joint). En cause, des conditions sommes toutes classiques : un anticyclone (1030 hpa) au large de l’Espagne, une dépression (995 hpa) dans le golfe de Gênes.



Il est rappelé que l’emploi du feu est strictement interdit jusqu’au lundi 2 mars inclus.