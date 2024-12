La Corse en vigilance "jaune" vent et orages

Selon les prévisions de Météo-France de ce 22 décembre, en cours de soirée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, des orages circulent sur le nord et toute la façade occidentale de l'île.

Ces orages sont accompagnés de fortes rafales pouvant atteindre 110 à 130 km/h.

Les littoraux sont particulièrement exposés à ces orages. L'activité orageuse s'estompe en fin de nuit de dimanche à lundi.



En région bastiaise, les rafales devraient être un peu moins fortes, autour des 100-110 km/h.

En soirée et milieu de nuit, le vent devrait rester fort et gagner aussi la partie occidentale avec des rafales de 90 à 110 km/h, jusqu'à 120 km/h sur les caps exposés.

En fin de nuit du dimanche 22 décembre 2024 au lundi 23 décembre 2024, le vent bascule nord et devient plus modéré.

Mais ce dimanche, le vent a soufflé très fort en rafales sur le Cap Corse où elles ont atteint jusqu'à 201 km/h.