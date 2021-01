La Corse en vigilance jaune pour "vent fort "

En seconde partie de nuit de dimanche à lundi, le vent d'ouest se renforce sérieusement à nouveau sur la Corse, en frappant surtout le relief et l'extrémité nord de l'île.Les déferlements violents se cantonneront au relief jusque assez bas sur ses versants orientaux.Entre la fin de nuit et la fin d'après-midi de lundi, les rafales atteindront généralement 100 à 120 km/h sur la Balagne, mais atteindront 160 km/h sur le Cap Corse et son relief.Sur le relief central, crêtes et cols exposés, et puis les versants orientaux, le vent sera violent et très turbulent avec des rafales de 120 à 140 km/h, qui par déferlement pourront concerner en aval les pentes jusque vers 400-500m d'altitude.Ce sera le cas surtout surle massif du Fium’Orbo. Sur la côte orientale, dans le secteur de Bastia (ville et port), la Castagniccia, ainsi que de Conca à Bonifacio, les rafales atteindront 90 à 110 km/h.Durant cet épisode la limite pluie neige se situera entre 900 à 1 000 mètres, au niveau du Col de Vizzavona le cumul de neige pourra atteindre entre 5 à 10 cm.La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de prudence notamment éviter, autant que possible, les déplacements.`Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00, soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com La même vigilance jaune vaut pour la Corse-du-Sud