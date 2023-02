La Corse en vigilance jaune pour "pluie-inondations"

Ce mardi, les pluies se généralisent sur l'est de la Corse. Elles se renforcent dans l'après-midi en prenant un caractère orageux sur le littoral est de l'île. Sous les orages, les intensités pourront atteindre 15 à 20 mm/h.

L'activité pluvieuse est la plus marquée sur les contreforts et les reliefs. Mardi soir, l'activité orageuse s'estompe mais des pluies modérées persistent ensuite pour la nuit de mardi à mercredi.

Les cumuls de pluie attendus sur la journée de mardi sont de l'ordre de 50 à 70 mm en général sur la moitié est, jusqu'à 100 à 120 mm sur la Castagniccia et de l'Incudine.

L'épisode pluvieux se poursuit mercredi avec des pluies faibles à modérées sur l'est de l'île prenant un caractère orageux pour l'après-midi. On attend généralement 30 mm supplémentaires en plaine, localement jusqu'à 60-70 mm sur les versants est des reliefs. L'épisode pluvieux se poursuit en nuit de mercredi à jeudi et s'estompe progressivement jeudi. Sur l'épisode , les cumuls atteignent généralement 60 à 100 mm en plaine sur 48 heures, localement 150 à 180 mm sur les versants est des reliefs.



Les deux préfectures de Corse appellen la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de prudence :



- Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,

- Respecter les déviations mises en place,

- Ne pas s’abriter sous les arbres,

- Signaler sans attendre les départs de feux suite à la foudre,

- Respecter les consignes données par les services de sécurité,

- Ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électriques,

- Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,

- Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux

- Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages.



Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

- Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

- Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com