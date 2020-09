La Corse en vigilance jaune "Orages-pluie-inondation"

"Des orages formés en mer aborderont la côte occidentale à la mi-journée, puis s’ étendront à l'ensemble de l'île dans l'après-midi (aucune zone n'est à l'abri). Après une accalmie aujourd’hui en soirée, de nouveaux orages traverseront la Corse en nuit de mardi à mercredi avec la même intensité. Ces orages, souvent forts, pourront donner des cumuls de pluie de 30 à 50 mm souvent obtenus en moins d'une heure" indique la préfecture de Haute-Corse.

Ponctuellement aux passages successifs de plusieurs cellules orageuses, ou sous les orages les moins mobiles, les cumuls pourront s'élever à 60 à 90 mm, et ponctuellement un peu plus.

Les activités de pleine nature et nautiques sont à proscrire (jeux flottants gonflables, canyoning,randonnée...), et les campings sont à surveiller.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse : • Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,

• Ne pas se promener sur les crêtes,

• Éviter les sorties en mer,

• Limiter autant que possible ses déplacements,

• Sur la route, faire preuve de prudence,

• Être vigilant face aux chutes d’objets,

• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent, • Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

• Ne pas intervenir sur les toitures,

• Respecter strictement l’interdiction d’emploi du feu