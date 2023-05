La Corse brille au Championnat de France d'Échecs des jeunes avec Calypso Deladerriere (2e) et Elora Micheli (3e)

Le championnat de France Jeunes toutes catégories est un événement majeur permettant aux meilleurs joueurs d'échecs de 6 à 20 ans de se confronter.

La compétition qui s'est déroulée à Agen du 23 au 30 avril a rassemblé plus de 1 700 compétiteurs.

Parmi eux, une quarantaine de jeunes corses ont fièrement porté les couleurs de leur région dans toutes les catégories d'âge, soutenus par une soixantaine d'accompagnateurs, y compris les formateurs de la Ligue et

de nombreux parents.



Deux joueuses corses, Calypso Deladerriere du Corsica Chess Club et Elora Micheli de l'Échec club du Fium'Orbu, sont montées, preuve de leur talent, sur la 2e et la 3e marche du podium dans la catégorie U16F.



Leur succès, qui fait suite à beaucoup d'autres succès. - Calypso a, déjà, brillé au niveau national et Elora a été sacrée championne de France à ce même championnat il y quelques mois - souligne la belle progression des échecs féminins en Corse et encourage davantage de jeunes filles à s'adonner à ce sport captivant.

Malgré leurs défaites lors de la dernière ronde, les jeunes bastiaises Emma Grisoni (U16F) et Cerise Castagnerol (U12F) ont également fait preuve d'un grand talent, laissant présager un bel avenir pour elles.





D'autres jeunes corses se sont distingués lors du championnat.

En catégorie U8, Paul-Louis Santelli a terminé avec un excellent score de 6 points sur 9, se qualifiant d'office pour l'édition 2024. Les jeunes filles en U8F, Eva Foisil, Laetizia Orsini et Camille Bastiani, ont réalisé de beaux parcours lors de leur première participation aux championnats.

Les espoirs insulaires pouvaient compter sur le soutien des entraîneurs de la Ligue, tels que le MI Michael Massoni, Akkha Vilaisarn, Serge Guillemart, Pierre-François Geronimi, Brice Marty et Jean-Philippe Orsoni, qui les ont accompagnés tout au long de la semaine de compétition.



Au-delà de l'aspect compétitif, le championnat offre également l'opportunité de rassembler des personnes de tous horizons autour d'une passion commune pour les échecs. Animations, expositions et rencontres ponctuent l'événement, offrant aux participants une expérience unique et enrichissante.



"La délégation corse peut être fière de ses jeunes, qui ont su se démarquer lors de cette compétition de haut niveau. Leur réussite témoigne de la vitalité et de l'engagement des clubs, des joueurs, des entraîneurs et des familles, qui œuvrent ensemble pour faire rayonner les échecs en Corse" soulignait, avec satisfaction Jean-Philippe Orsoni de la ligue corse d'Echecs