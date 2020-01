La CGT bloque l'accès au port d'Ajaccio

Sur place Marielle Chevalier Franchi pour la Douane et Antoine Trojani, pour les dockers, expliquent leurs doléances.

Les douaniers protestent notamment contre le contenu de l'article 184 de la loi de finances 2020 qui prévoit que les taxes seront versés à la DGFPI (Direction générale des finances publiques) avec par voie de conséquence, en Corse surtout, la perte de 50% des effectifs douaniers.



Quant aux dockers CGT du port d'Ajaccio qui manifestent leur mauvaise humeur contre la réforme des retraites ils entendaient eux aussi entrer dans ce conflit à la faveur de l'arrivée d'un navire dans le port d'Ajaccio.

"Nous n'allons pas nous laisser marcher sur les pieds" affirmaient Antoine Trojani. "Nous avons besoin de travailler. Nous sommes debout et vivants et nous entendons le demeurer."



La grève des marins CGT devait par ailleurs s'achever à minuit.

Mais déjà un autre préavis se profile à l'horizon avec la perspective de reconductibilité.