La 21e édition de la Course de l’Oriente se prépare à Ghisoni

En 2023, la course avait marqué ses 20 ans en réunissant les anciens participants et en célébrant la dimension solidaire de l’événement. En effet, au-delà de l’aspect compétitif, la course de l’Oriente soutient chaque année une association caritative, et les coureurs « challengers » portent les couleurs de cette association. Cette année, les fonds récoltés iront à l’Association LUCI, qui soutient les déficients visuels.





Le trail de l’Oriente fait partie depuis 2018 du challenge Skyrunning National Series, un championnat réunissant les courses les plus difficiles de France. Les participants auront le choix entre deux épreuves chronométrées : un trail court de 24 km avec un dénivelé positif de 2000 mètres, et une épreuve en relais, combinant un parcours de 11 km en montée et un autre de 13 km en descente. Une marche caritative de 6 km permettra également de découvrir Ghisoni et d’encourager les coureurs.





À l’arrivée, un buffet sera offert pour partager les émotions de la journée.







Les tarifs pour participer sont les suivants :



Solo : 25 euros

Relais : 50 euros

Marche : 10 euros

Pour vous inscrire, rendez-vous sur : http://coursedeloriente.fr.