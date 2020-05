L'élection de Bernard Laporte à la vice-présidence de World Rugby accueillie avec fierté en Corse

« J’adresse toutes mes félicitations à Bill Beaumont, réélu Président de World Rugby en ce jour.

La nouvelle a été accueillie avec joie et fierté par les fans de l'ovalie. Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby a été élu pour quatre, vice-président de World Rugby (ancien International Rugby Board ) alors que l'anglais Bill Beaumont a été lui reconduit à la présidence.Cette élection, pandémie de Coronavirus oblige, s'est déroulée électroniquement. Elle a débuté le 26 avril dernier et le résultat pourtant prévu le 12 mai a été dévoilé ce samedi.Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de Rugby a aussitôt réagit à cette élection de Bernard Laporte" C'est une très grande victoire pour le rugby français et tout particulièrement pour le rugby corse. Chacun sait ici combien il fait pour le rugby insulaire. Cette élection qui est pour nous tous une grande fierté est pour Bernard un formidable challenge qu'il saura relever avec force et détermination comme il a toujours fait dans tout ce qu'il entreprend. De plus, durant sa mandature il y aura en 2023 la coupe du monde de rugby qui se déroulera en France.Sur un plan plus personnel cette victoire me touche au plus profond. Bernard est avant tout un ami et un île-roussien de cœur. Lors de sa première visite officielle en Corse après son élection à la présidence de la FFR, c'est à l'Ile-Rousse, où il compte de nombreuses attaches, qu'il s'est rendu. C'était en 2017 avec l'équipe de France féminine et le maire de la ville Jean-Jo Allegrini-Simonetti lui avait remis la Médaille d'honneur de la ville, faisant de lui un citoyen à part entière de la cité paoline où il ne manque pas une occasion de venir. Nous attendons aujourd'hui avec impatience qu'il se déclare et qu'il sollicite un nouveau mandat en octobre prochain à la présidence de la FFR. Nous serons tous à ses côtés".De son côté, après cette élection, Bernard Laporte a tenu à féliciter le président élu Bill Beaumont et à témoigner toute sa sympathie au candidat défait, l'argentin Augustin Pichot: