L'édition 2022 di A Festa di a lingua est lancée à Bastia

ATTELLI

Toute la journée

Crèche municipale l’Anghjulelli

Attelli di scuperta cù Sonia Moretti (Canopé - Filastrocche) Christian Andreani (Strumenti tradiziunali) è Thomas Pasquali (canzone è soni) / Ateliers de découverte avec Sonia Moretti (comptines), Christian Andreani (instruments) et Thomas Pasquali (chant).





CUNFERENZA

À 18h Bibliothèque

patrimoniale Tommaso Prelà

Ci presenterà Francis Beretti arrimbèndusi à a currispundenza di Pasquale Paoli in Londra : "Un regard sur la vie de Pascal Paoli en Angleterre" / Présentation du document historique de la collection "Un regard sur la vie de Pascal Paoli en Angleterre " par Francis Beretti.



TEATRU

À 18h30

Mediateca Barberine Duriani - Alb’Oru

Romeo è Giulietta di William Shakespeare : restituzione di l’attellu lettura, traduzzione è teatru di a cumpagnia Teatru di u Cumunu sottu à a direzzione di Noël Casale / Restitution de l’atelier lecture, traduction et théâtre de la compagnie Théâtre du commun (sous la direction de Noël Casale) de la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare.





Venneri u 2 di decembre



MOSTRA "EXPLORE MARS"

De 9h à 11h Casa di e scenze

Vìsita in corsu di l’ùltima mostra di a Casa di e Scenze "Explore Mars" / Visite guidée en langue corse de la nouvelle exposition "Explore Mars".

Scrizzione è infurmazione :

casadiescenze@bastia.corsica





CUNFERENZA

À 18h

Mediateca Barberine Duriani - Alb’Oru

Presentazione di l’ùltimu libru di Antoine Marie Graziani "Naissance d’une cité : Bastia capitale de la Corse Génoise, des origines à 1652 " / Présentation du dernier ouvrage de Antoine Marie Graziani.





RISE È CANTI

À 19h30 Caffetteria di l’Alb’Oru

Veghja nustrale, scenette teatrale è canti, cù Henri Olmeta è a Brigata di San Martinu / Veillée chantée et théâtrale avec Henri Olmeta et la Brigata di San Martinu.





Sàbbatu u 3 di decembre



AMPARERA – FURMAZIONE

De 10h à 16h

Mediateca Barberine Duriani - Alb’oru

Presentazione di l’arnesi pedagògichi, didàttichi è di litteratura di giuventù in lingua corsa / Présentation des nouveaux outils pédagogiques, didactiques et littérature de jeunesse en langue corse.

De 10h à 12h

Sala di e pràtiche artìstiche di u Centru Culturale Alb’oru

Furmazione à i primi rituali pè i zitelli è i parenti in lingua corsa / Atelier d’éveil linguistique parents/enfants en langue corse.

Scrizzione : rgiorgi@bastia.corsica





VISITA PATRIMUNIALE È CANTU

À 15h Piazza Santu Niculà

En partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal de Bastia. Bastia incantata, vìsita di Bastia illustrata da canti / Bastia Incantata, visite patrimoniale et sonore ponctuée par des chants.

Scrizzione è infurmazione :

www.bastia-tourisme.corsica





BLIND TEST

À partir de 20h Brasseria A Malacella

Blind Test cun Thomas Bronzini è Henri Olmeta





Marti u 6 di decembre



MOSTRA "EXPLORE MARS"

De 9h à 11h Casa di e scenze

Vìsita in corsu di l’ùltima mostra di a Casa di e Scenze "Explore Mars" / Visite guidée en langue corse de la nouvelle exposition "Explore Mars".

Scrizzione è infurmazione :

casadiescenze@bastia.corsica

SPASSIGHJATA FOTOGRAFICA

À partir de 16h Piazza di u Mercà

Spassighjata patrimuniale è fotogràfica cù Ghjuvancarlu Marsily autore di "Bastia, dicenu a soia" è una guida / Visite photographique et patrimoniale avec Ghjuvancarlu Marsily auteur de "Bastia, dicenu a soia " et un guide.





Mèrcuri u 7 di decembre



SINEMÀ

À partir de 9h30 Una Volta

Attellu di duppiame cù l’associu Fiura Mossa / Atelier de doublage avec l’équipe de Fiuramossa.



SINEMÀ

À 14h30 Cinéma Le Régent

Prughjezzione di l’ùltima creazione di Fiura Mossa "Kubo", è di "Bastia Segreta", filmettu realizatu in cullaburazione cù a Milo TV /Projection de "Kubo", la dernière création en langue corse de l’association Fiuramossa et de "Bastia Segreta", court-métrage réalisé en collaboration avec la MiloTV.





CUNCERTU - CUNFERENZA

À 18h Mediateca Centru Cità

Cuncertu-cunferenza prupostu da Ghjuvancarlu Papi intornu à a scrittura è a creazione in parechje lingue/ Concert-Conférence proposé par Jean-Charles Papi autour de l’écriture, de la création et de l’adaptation en langue corse de chansons étrangères.

Scrizzione : 04 95 58 46 00





Ghjovi l’8 di decembre



CUNCERTU

À 20h30

Centru Culturale Alb’Oru

Cuncertu Corsu-Bascu "Anaiak Gara - Simu fratelli" cun Doria Ousset, Lionel Giacomini, Pauline Junquet è Pantxix Bidart.



Sàbbatu u 10 di decembre

FURMAZIONE - SPORTU

À partir de 14h

Stadiu Armand Cesari

Tournoi de football et formation en langue corse en partenariat avec la CAB, le SCB et la Ligue Corse de Football.

MANGÀ

Centru Culturale Alb’Oru

À 10h

Attellu creativu intornu à u Mangà cù Tittò Limongi.

À partir de 14h

Blind Test Mangà intornu à e canzone più famose di a cultura mangà !

SPORTU

À 17h Piazza di U Mercà

Spassighjata urganizata da l’associu Mantinum.



Dumenica l’11 di dicembre

INAUGURAZIONE DI

A CASA DI E LINGUE

À partir de 10h Spaziu Sant’Anghjuli

Una matinata per scopre u locu, e putenzialità è ogni associu sedentariu u tuttu venerà sugellatu da una stonda mucicale cun artisti nustrali ! / Découverte du nouvel espace de la ville dédié aux langues et concert en fin de matinée











SPARTERA È SULIDARITÀÀ partir de 8hDans toutes les écoles de la ville.Ghjurnata festosa è sulidaria in giru à Sant’Andria pè i zitelli di e scole bastiacce / Fête solidaire de la Sant’Andria pour les enfants des écoles de Bastia.CUNCERTUÀ partir de 14hBoulodrome de LupinuCuncertu di Carlotta Rini è Anaïs Gaggeri rigalatu à e scole di Bastia / Concert offert aux écoles participant à la collecte de dons.SPARTERA È SULIDARITÀÀ partir de 17hCarrughju NapuleòUsciu Usciolu di Sant’Andria urganizatu da l’Associu Bastia Eterna / Fête de la Sant’Andria organisée par l’association Bastia Eterna : porte à porte et dons avec des associations caritatives de la ville.ATTELLU DI SVEGLIU LINGUÌSTICUÀ 9h30 Spaziu Sant'AnghjuliAttellu di svegliu linguìsticu plurilinguu per i zitelli di i centri di sciali di Bastia / Atelier d’éveil linguistique plurilingue par les formatrices de Praticalingua Saveria Valentini et Serena Guaitella.FESTIGHJÀ !À partir de 14hSala Pulivalente di LupinuVenite à festighjà a lingua è a cultura corsa à l’uccasione di Sant’Andria / Venez célébrer la langue et la culture corses à l’occasion des festivités de la Sant’Andria !Ateliers et jeux pour les enfants de 3 à 11 ans.