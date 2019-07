L'éclipse partielle de Lune, une spectacle à ne pas manquer ce mardi soir

de derrière les montagnes. Env. 20 mn

Une éclipse de Lune a lieu lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Les différentes phases sont : l’entrée dans la pénombre de la Terre, l’entrée dans l’ombre, le début de la totalité, le maximum lorsque la Lune est au plus près du centre du cône d’ombre, la fin de la totalité, la sortie de l’ombre et la sortie de la pénombre.L’éclipse du 16 juillet est une éclipse partielle, la Lune ne rentrera pas en totalité dans l’ombre de la Terre.Lever de Lune : 20 h 48 à l'horizon "théorique". Après il faut laisser à la Lune le temps de sortirCe ne sera pas le cas àet sur laou l'horizon Est est bien dégagé.

Coucher de soleil : 20 h 58

Entrée dans l'ombre : 20 h 02

Maximum de l'éclipse : 23 h 31

Sortie de l'ombre : 22 h 02

Grandeur de l'éclipse : 0,653 (65%)







Profitez bien de ce spectacle en famille ou avec des amis.

Ce sera aussi l’occasion d'expliquer à vos enfants et petits enfants pourquoi il y a des éclipses.

Au fait : N'oubliez pas que le mot "écliptique", trajectoire apparente du soleil sur la voûte céleste, vient du mot éclipse.



Le meilleur moyen de l'observer sera à l’œil nu ou avec des jumelles.



Un télescope n'est pas nécessaire sauf s'il est parfaitement adapté : Focale assez courte et oculaire grand champ.



Par exemple : Notre C8 de 2000 mm de focale avec un oculaire de 36 ou 45 mm nous donne une image du globe lunaire en entier.

Plus puissant ne sert à rien. Vous ne verrez qu'une partie de la Lune







Attention :

Surtout méfiez-vous de toutes de bêtises que l'on peut lire sur Internet.

Par exemple : La Lune ne devrait pas rougir. Pour qu'elle rougisse il faut qu'elle rentre entièrement dans le cône d'ombre de la Terre.

Ce soir ce ne sera pas le cas. La trajectoire de la Lune sera tangente au cône d'ombre et une moitié du globe lunaire restera à l’extérieur. (Voir image)

Pour voir rougir la partie de la Lune éclipsée il faudrait faire une photo en la surexposant légèrement.







Sur une autre image une séquence d'éclipse ou l'on voit bien que tant que la Lune n'est pas entièrement à l’intérieur du cône d'ombre de la Terre, elle reste en noir et blanc et en différentes teintes de gris.



La flèche jaune indique le maximum de l'éclipse de ce soir. Passé ce stade la Lune recommencera à se découvrir.







Bonne observation à tous,