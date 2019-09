L'ancien bâtonnier Jean-Sebastien De Casalta candidat à la mairie de Bastia

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 11 Septembre 2019 à 17:33

Jean-Sebastien De Casalta, avocat et ancien batonier du barreau de Bastia, part à l'assaut « du bastion de la Citadelle. »

Dans une lettre d’intention envoyée ce 11 septembre à la presse insulaire, le vice-président de la Ligue des droits de l'Homme Corse affirme vouloir « construire avec les bastiais la Ville de demain » .

En se réclamant « d’une gauche humaniste, éprise de justice sociale », et face aux difficultés et aux

défis auxquels Bastia est confrontée, De Casalta a décidé de s’engager « authentiquement et humblement » au service de la ville avec une double ambition : « relever le défi du mieux vivre au quotidien et embrasser l’avenir dans une vision claire et confiante. »

