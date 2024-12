L'US Corte défie l'OGC Nice en Coupe de France : "On croit à la magie de Furiani pour créer l’exploit"

Ce samedi à 18h, le stade de Furiani sera le théâtre d'un affrontement entre deux équipes aux trajectoires bien différentes. L'US Corte, club évoluant en National 3, reçoit l'OGC Nice, pensionnaire de Ligue 1, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Un duel de haute intensité où, malgré un écart évident sur le papier, l’exploit semble à portée de main pour les Corses. « Moi, j’y crois », déclare Jacques Colombani, le président de l'US Corte. « On a préparé ce match de la meilleure manière possible pour offrir une belle fête, donner une bonne image du club et rendre hommage à nos supporters. Lors du tirage, l'essentiel était de recevoir. Affronter Nice, un club qui joue la Coupe d'Europe, c’est un véritable cadeau, la cerise sur le gâteau. On espère que Furiani nous aidera à créer l’exploit. »



Si l’opportunité de jouer à domicile face à un club de l'élite est une chance, la réalité sportive semble bien plus complexe. L'entraîneur David Faderne en est conscient : « C’est un cadeau, certes, mais pas sur le plan sportif. C’est un gros morceau, et il y a un risque que nous n'existions pas sur le terrain. Mais s'il existe une petite chance de passer, nous allons la saisir. On va tout donner pour réaliser l'exploit, même si la situation en championnat est préoccupante. En Coupe, en revanche, on s’en sort bien. »



Pour cette rencontre de tous les dangers, les Cortenais comptent sur un début de match offensif : « Nous avons une idée précise de ce que nous voulons mettre en place, explique Faderne. Il faut poser des problèmes à Nice dès les premières minutes. Et puis, on peut compter sur l’effet Furiani. » Le stade, qui devrait accueillir plus de 5000 spectateurs, sera un atout précieux pour l'US Corte, d’autant plus que le préfet de Haute-Corse a interdit le déplacement des supporters niçois. « On y croit fortement », ajoute Jacques Colombani. « Furiani, c’était le choix du cœur et de la proximité. Le stade peut nous aider à vivre un exploit et à ressentir des émotions fortes. L’état d’esprit, le cœur, ce seront des clés importantes. Il y a une véritable effervescence autour du club, et nous voulons sortir fiers de cette rencontre. »



Enfin, le président Colombani et son entraîneur s'inquiètent du faible nombre d’équipes corses restant dans la compétition. « Ce qui me gêne, c’est qu’il ne reste que deux clubs corses amateurs qualifiés pour le 7e tour, souligne Faderne. Pour le bien du football amateur, les quatre dernières équipes corses issues du 5e tour devraient pouvoir participer à la suite dans la poule Méditerranée. »