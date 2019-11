L’Œdipe Roi et d’autres anecdotes. 5 choses que vous ne savez pas de Jean-Claude Acquaviva

Livia Santana le Samedi 16 Novembre 2019 à 10:45

La deuxième représentation de l'Oedipe Roi de Noël Casale se jouera ce samedi soir à l'Alb'Oru de Bastia à guichets fermés. Déjà quelques jours avant la première de ce 15 novembre, la transposition corse de l’intrigue de Sophocle était Sold Out.

Dommage car avec ce spectacle le metteur en scène dépoussière la littérature classique pour mettre en valeur toute sa modernité et son extravagance, comme le choix de faire jouer des comédiens professionnels avec des amateurs initiés au théâtre par un atelier mis en place pendant la saison dernière et financé par la municipalité de Bastia.

Pendant plus de deux heures sur scène Oedipe, roi de Thèbes, et sa troupe, déstructurent les codes de la tragédie grecque pour la rendre plus moderne et corse.

CNI a rencontré Jean-Claude Acquaviva, fondateur du groupe A Filetta qui a créé les chants polyphoniques de cette adaptation.

