L'Isolella : une trombe marine aperçue au large de la côte

La redaction le Mardi 5 Novembre 2019 à 14:00

Ce mardi matin 5 novembre, plusieurs témoins ont aperçu et photographié une colonne tourbillonnaire au large d’Ajaccio.

Même si ce e phénomène a lieu surtout au printemps, la trombe marine c'est une tornade d'eau qui arrive lorsque plusieurs facteurs sont combinés et notamment quand il y a des contrastes assez importants de températures de l'air et de l'eau.



Sur la photo prise par Marie Christine Février Vrillac on voit bien une trombe marine.

