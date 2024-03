L ALSH multi-site Capicorsu inauguré avec un double champion du Monde

« Ce nouveau service est subventionné, en partie, par la Caisse d’Allocations Familiales et la Collectivité de Corse » souligne Viviane Colombani directrice du centre. « Celui-ci fonctionnera durant toutes les vacances scolaires, excepté Noël, et un mois en été sur deux sites : les écoles d’Erbalonga et de Luri. Il est dédié aux enfants âgés de 3 à 12 ans dont les parents résident dans une des 18 communes qui constituent le territoire de la Communauté de Communes. Il y aura de nombreuses activités sportives, notamment en rapport avec les JO comme le judo, le skate ou la break dance mais aussi piscine voire boxe».



Ce service d’une capacité de 45 enfants est destiné prioritairement aux familles dont les deux parents travaillent ainsi qu’aux familles monoparentales lorsque le parent exerce une activité professionnelle. Pour les enfants de moins de quatre ans, une attention particulière sera apportée quant à l’autonomie, au comportement, à l’éveil de l’enfant et ils devront être propre. Le centre accueille également les enfants scolarisés en école publique et atteints d’handicaps légers et de troubles de la santé dont l’état ne justifie pas la présence d’un éducateur spécialisé.





Judo, skate et break dance

Au menu de cette première journée, au dojo de Brando, un superbe moment pour une trentaine d’enfants avec la découverte du judo avec une sommité : Jean-Jacques Beovardi, 3 fois champion de France, 2 fois champion du Monde de Ju-Jutsi, ceinture noire de judo, entraineur au Pôle espoir d’Ajaccio. Avec son frère Dominique, ils sont devenus en seulement quelques mois des compétiteurs de Ju-Jutsi de très haut niveau. Après avoir remporté les championnats de France, en 2014 ils sont appelés en équipe de France et ont remporté entre 2014 et 2016 une dizaine de médailles d’or en championnats de France, du Monde et lors de tournois internationaux.





Les gamins du Cap Corse n’étaient donc pas peu fiers de suivre une initiation au judo avec une telle pointure. « Il s’agissait de faire découvrir le judo à ces enfants du centre aéré qui n’ont pas l’occasion de pratiquer cette discipline ou même qui ne connaissaient pas le judo » explique Jean-Jacques Beovardi. «Tout cela est fait de manière ludique, à base de jeux. On ne fait pas vraiment du judo puisqu’ils ne sont pas judokas, c’est de l’initiation, on essaye de les amener à faire du judo sans qu’ils pensent qu’ils font du judo ».





Le judo devient une discipline de plus en plus pratiquée dans le Cap Corse depuis la création il y a deux ans à Erbalonga du Dojo Club Brando, un club qui monte en puissance tant au niveau de l’effectif que des résultats. « Aujourd’hui on recense 78 licenciés, principalement des jeunes» précise Sylvie Giorgi-Iozzia, ceinture noire, créatrice et professeur de judo. « Dans le cadre des activités de la Communauté de communes du Cap Corse on a été sollicités pour faire une animation judo pour les enfants de quatre à neuf ans. Le principe est déjà de leur présenter les valeurs du judo puis un petit apprentissage de la discipline en méthode pédagogique en souhaitant que ça leur donne envie de pratiquer ce sport ».

Au vu de l’engouement des gamins ce lundi, mission réussie pour Sylvie et Jean-Jacques !