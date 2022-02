L’ACA tombe face au Paris FC (2-0)

L’ACA est toujours dans le dur après sa nouvelle défaite ce lundi au Paris FC, un match qui se disputait au MMArena du Mans où le Paris FC, dont le terrain était suspendu, était délocalisé.

Sans public, les locaux ont su tirer profit du manque de réalisme ajaccien.

Les deux équipes se sont neutralisées en première période à l’exception d’une frappe de Guilavogui contrée par Avinel (38e) et d’une belle tête de Boutaïb (39e) côté parisien et un contre permettant à Courtet d’aller défier De Marconnay en vain (34e), dans les rangs ajacciens.





Ce match s’est, en fait, joué dans le premier quart d’heure de la deuxième période. Sur un centre de Krasso, Courtet smatch sa tête mais trouve encore une fois De Marconnay sur sa route pour un arrêt réflexe (49e). Dans la foulée, et à la suite d’une mauvaise relance parisienne, Krasso adresse un ciseau acrobatique sorti miraculeusement par le portier adverse (51e).

Les Ajacciens ont laissé passer leur chance. Sur un ballon perdu, les Parisiens partent en contre et Gory vient battre Leroy de près (53e). L’ACA temporise trop et sur un nouveau ballon perdu plein axe, Boutaïb lance Guilavogui qui est fauché par Leroy. Le Guinéen transforme lui-même la sentence (59e).



Les Ajacciens ne s’en remettront pas et concèdent une nouvelle défaite, la deuxième en trois matchs et redescendent à la troisième place du classement. La victoire est impérative samedi face à Guingamp pour relancer la machine.

MM Arena

Paris FC bat ACA 2-0 (0-0)

Buts : Gory (53e) et Guilavogui (62e s.p.)

Avertissements :

Paris FC : Boutaïb (33e)

ACA : Gonzalez (43e), Diallo (59e)



Paris FC

De Marconnay- Chergui (Bernauer 46e), Camara, Kanté, Hanin- Iglesias, Siby- Guilavogui (Gueye 76e), Lopez (cap.) (Bamba 57e), Gory (Alfarela 76e)- Boutaïb (Hadjam 90+2)-ent : T. Laurey



ACA

Leroy- Kalulu, Gonzalez, Avinel, Diallo- Nouri (Arconte 65e), Chabrolle (Coutadeur 64e), Laçi, Cimignani- Krasso (El Idrissy 84e), Courtet-ent : O.Pantaloni