L'ACA s'incline en fin de match à Reims

Stade Auguste-Delaune, Stade de Reims : 1 AC Ajaccio : 0 (mt : 0 -0)

But : Cajuste (90+5)

Arbitre : Jérôme Brisard

Avertissements : Matusiwa (70e), Cajuste (86e) au Stade de Reims: Belaïli (61e), Barreto (84e) à l'AC Ajaccio

Exclusions :





Stade de Reims

Diouf - De Smet, Abdelhamid (c), Keita, Foket - Lopy puis Cajuste (65e) , Matusiwa puis (75e)- Flips puis Van Bergen (65e), Munetsi, Ito - Balogun.



AC Ajaccio

Leroy - Barreto, Avinel, Vidal, Alphonse - Belaïli, Coutadeur (c), Youssouf, Bayala - Hamouma puis Soumano (66e), El Idrissy.





Tout s'est joué dans les ultimes secondes.

Souvenez-vous de la scène.

Ito hérite du ballon à l'entrée de la surface ajaccienne , crochète et sert Cajuste en retrait.

Le milieu suédois ajuste un plat du pied formidable qui vient taper la barre avant de franchir la ligne !

C'est fait, Reims va l'emporter !

En face il n'y a pas plus malheureux que les joueurs d'Olivier Pantaloni qui ont opposé une belle résistance à des Chamoenois qui restaient sur une incriyable série de 17 matches sans défaite;



Oui, la prestation de l'AC Ajaccio a été courageuse et solide au Stade Auguste-Delaune ce dimanche après-midi.

Mais ces belles dispositions ne se sont pas avérées suffisantes pour venir à bout du Stade de Reims, qui a dominé toute la rencontre, sans, pour autant parvenir à mettre en danger l'excellent Leroy de manière régulière.



Mais dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, on l'a dit, Cajuste, entré en cours de match, a délivré tout le stade en envoyant une frappe magnifique qui est venue taper la barre de Leroy avant de rentrer !

Will Still est toujours invaincu sur le banc de Reims, 8e ce soir et à 6 points de l'Europe.

En face, le résultat est difficile pour Ajaccio, 18e et qui compte 1 point de retard sur le premier non-relégable.