L'ACA prend un point à Guingamp (2-2)

Stade du Roudourou EA Guingamp : 2 AC Ajaccio : 2 (0-1)

Buts pour Guingamp : Gomis (49e), Palun (90+2)

Pour l'AC Ajaccio : Nouri (22e), Moussiti-Oko (54e)

Arbitre : Romain Delpech

Avertissements : Huard (26e) à l'ACA, Sampaio (72e), Bazdarevic (77e) à Guingamp





EAG

Basilio, Rebocho, Niakate, Sampaio, Palun, Romao, M'Changama puis Roux (89e), Rodelin , Robail puis Ngbakoto (65e), Livolant puis Pelé (66e), Gomis (Larsen, Ndenbe, Valdivia, Carnot)



AC Ajaccio

Leroy, Kalulu, Diallo, Huard, Youssouf, Laci, Coutadeur puis Marchetti (83e), Barreto, Courtet, Moussiti-Oko puis Elisor (79e) (Sollacaro, Obissan, El Idrissy, Mattoir, Baro)





L'en Avant avait montré de belles velléités d'entre de jeu notamment sur cette belle reprise de la tête de Rodelin sur laquelle Leroy, battu sur le coup, voyait passer avec le soulagement que l'on imagine le ballon au-dessus de sa cage.

Mais l'exploit de ce début de match était à mettre à l'actif de Riad Nouri qui servi dans la surface de réparation par Coutadeur enroulait parfait une frappe qui trouvait la lucarne bretonne !



A partir de cet instant l'En Avant essayait bien de se remettre dans le sens de la marche mais rien de vraiment significatif n'intervenait jusqu'à la pause atteinte avec cet avantage d'un but pour des Ajacciens bien en place face à des Bretons qui n'ont jamais été en mesure de véritablement les inquiéter.



Mais cela n'allait guère durer.

Dès la reprise Guigamp frappait d'entrée. Mais si la frappe de Rodelin était renvoyée par le poteau corse, Gomis se trouvait à point nommé pour contrôler et battre Leroy.

Le match s'emballait alors et après que Rodelin a encore réussi à solliciter Leroy, l'AC Ajaccio reprenait le contrôle du match après cette reprise de la tête de Moussiri-Oko consécutive à un coup-franc de Barreto et des défenseurs bretons aux abonnés absents!



Guingamp essayait alors de réagir mais les plus belles occasions étaient encore ajacciennes par l'intermédiaire de Courtet et Nouri face à des Bretons qui faisaient malgré tout le forcing pour revenir à la marque.

Ils pensaient qu'ils pouvaient le faire sur cette main de Kalulu, qui mit hors de lui l'entraîneur local Bazdarevic; mais l'arbitre restait justement impassible sur ce ballon qui allé de la tête à la main du défenseur ajaccien.

Les Corses qui auraient pu aggraver la marque en toute fin de partie s'il n'y avait eu la double intervention de Basilio sur les tentatives de Elisor puis Marchetti, ont néanmoins été rattrapés, in-extremis, par Guingamp.

Une reprise de la tête de Palun, alors que la cause corse semblait entendue, permettait en effet aux Bretons d'arracher le partage des points face à une équipe ajaccienne qui méritait mieux.