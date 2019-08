L’ACA passe la seconde face au Paris FC (1-0)

Face au Paris FC et dans une semaine à trois rencontres, l’ACA veut poursuivre sur sa lancée. Sans Zady, blessé, Olivier Pantaloni a décidé de titulariser Flips, le joueur prêté par le LOSC.

Comme lors des matchs précédents, l’ACA débute bien. Coutadeur et Laçi allument la première banderille mais c’est Courtet, sur un service de Cavalli, qui se montre le plus dangereux (15e). Pourtant, dans un match tendu, les Parisiens s’offrent la plus belle occasion à la suite d’un ballon mal négocié par Leroy dont Armand ne peut tirer profit (18e). L’AC continue sur sa lancée et c’est Cavalli qui est tout près de trouver la faille (24e). Les Ajacciens restent appliqués mais ils manquent de précision dans la dernière passe. À ce jeu, le PFC, pourtant plutôt bon à prendre, subit une grosse demi-heure avant de sortir la tête de l’eau dans le dernier quart d’heure et même de se montrer dangereux. Avantage aux points pour l’ACA à la pause. Mais le réalisme fait défaut…



Choplin libère Timizolu

La seconde période débute sur un rythme effréné côté ajaccien. Et cela va payer. Après une belle tentative de Courtet stoppée par De Marconnay (53e), l’ACA hérite d’un bon coup franc. Cavalli le dépose sur la tête de Choplin qui libère Timizolu (57e). Dans l’euphorie, les Ajacciens poussent. Courtet, encore lui, oblige le portier visiteur à une belle parade. Les Ajacciens insistent mais en contre, Lopez est tout près d’égaliser sur une belle frappe. Leroy sort une superbe parade (61e). Poussés par leur public, les Ajacciens veulent ôter tout suspense à la fin de la rencontre, encore une fois, ils vont manquer de lucidité dans le dernier geste, notamment sur des tentatives de Bayala ou El Idrissy, tout près d’inscrire son premier but à Timizolu. Et si en face, les visiteurs donnent des signes d’inquiétudes, ils restent menaçants en contre où Bamba est à deux doigts d’égaliser (87e). Finalement, l’ACA remporte une victoire ô combien logique mais surtout précieuse qui lui permet de rester dans le haut du tableau.



Football ligue 2 5e journée

ACA-Paris FC 1-0 (0-0)

Temps doux

Terrain bosselé

Spectateurs : 5000 environ

Arbitre : M. Pignard

Avertissements : Laçi (41e), Bayala (48e)

Nomen (55e), Bamba (58e) pour le PFC

But : Choplin (57e)

ACA

Leroy- Kalulu, Choplin, Avinel, Lejeune- Coutadeur (Corinus 80e), Laçi- Bayala, Cavalli (cap. El Idrissy 60e), Flips (Mendes 71e)- Courtet- ent : O. Pantaloni

PFC

De Marconnay- Bamba, Saad, Kanté, Abdi- Nomen, Mandouki- Lopez Baila (Alceus 81e), Pitroipa (Yohou 88e), Sarr (Silla 70e)- Armand-et : M. Badzarevic