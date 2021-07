L'ACA "ouvre" à Toulouse : un pari sur la continuité

Le mercato s’est avéré plutôt calme du côté ajaccien où l’on note seulement deux arrivées, les défenseurs centraux Oumar Gonzales (Chambly) et Clément Vidal (prêté par Montpellier) pour deux départs Joris Sainati (Bastia) et Simon Elisor (prêté à Sète en N1). Pour le reste, Olivier Pantaloni comptera sur le groupe de la saison dernière. "La préparation s’est avérée très intéressante, rappelle le technicien, avec des jeunes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et qui pourraient faire leur apparition dans le groupe. Les joueurs se connaissent parfaitement, la cohésion est présente, ce sera un atout considérable cette saison. "

Une saison où le club ajaccien veut retenir les leçons du passé. " On a vu l’an dernier, ajoute le coach, que l’on a traîné toute la saison, notre entame catastrophique. L’objectif sera de bien débuter de manière à ne pas courir derrière les points. On a un groupe intéressant capable de tenir tête à bien des équipes. "

Pour ce qui est des ambitions, «"Pas question de se mettre de pression, tempère- t -il, l’objectif sera d’atteindre le maintien le plus rapidement possible... "



Un calendrier difficile

La vérité viendra du terrain. Et sur ce point, les Ajacciens auront fort à faire avec durant les six premières journées, trois déplacements à Toulouse (ce samedi), Auxerre (le 7 août) et Guingamp (le 28) et les réceptions d’Amiens (le 31 juillet), Caen (le 14 août) et le Paris FC (le 21). " Difficile de faire pire, ironise Pantaloni, ce sont des équipes qui ont annoncé plus ou moins la couleur. On s’attend à un début délicat mais nous savons, également, que nous devons être présents en ce début de championnat et que nous avons des atouts à faire valoir... "

Premier rendez-vous de ce périple, ce samedi à Toulouse. Un groupe, comme l’ACA peu remanié durant l’intersaison qui compte dans ses rangs les arrivées du latéral droit danois Mikkel Desler (Haugesund, Nor) et de l’international japonais Ado Onaiwu (Marinos). " Le club est conscient que son entame manquée en 2020 lui a coûté l’accession, ils vont mettre le paquet sur le début pour ne pas reproduire la même erreur. On s’attend à un match difficile... "

Côté acéiste, la défense sera remaniée avec l’absence d’Ismaël Diallo parti aux JO et Gédéon Kalulu, blessé durant le stage et bien que sur le banc, encore trop juste pour débuter. À cela s’ajoutent les forfaits d’Oumar Gonzalez et Mathieu Coutadeur (élongation pour les deux). Un groupe, toutefois performant capable de ne pas rentrer bredouille du Stadium...



Le groupe ajaccien : Leroy Sollacaro- Avinel, Kalulu, Huard, Vidal, Youssouf- Marchetti, Cimignani, Chabrol, Laçi, Barreto- Bayala, Courtet, Nouri, El Idryssi, Botué, Moussito Oko