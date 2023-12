L'ACA finit sur une bonne note en dominant Valenciennes (2-1)

ouzghar

42e)

Privé de 7 joueurs pour cette dernière rencontre de l’année 2023, l’ACA s’en était remis aux cieux pour arrêter l’hémorragie : c’est d’ailleurs Mgr Bustillo, Cardinal et évêque de Corse, qui s’était déplacé du côté de Timizzolu pour y donner le coup d’envoi. Un match qui débutait tambour battant avec un rythme très élevé. Une équipe ajaccienne composée de 4 éléments offensifs avec les présences de Nouri, Bammou, Touré et Touzghar, le ton était donné.

Les événements allaient donner raison à l’entraineur ajaccien : à la suite d’un magnifique jeu à trois entre Nouri, Touzghar, c’est Touré qui, parti dans le dos, allait se présenter seul face à Louchet, le gardien valenciennois, le dribbler et même excentré, celui-ci, pied gauche trouvait la lucarne opposée adverse. 1-0. (9e). Imparable. L’attaquant ajaccien marquait ainsi son 2e but en Ligue 2 cette saison. Dans la foulée, Bammou, esseulé dans la surface ajaccienne manquait de peu de doubler la mise pour les Ajacciens (10e).





L’entame était parfaite. Touré, particulièrement en vue, continuait de semer la panique dans la défense nordiste (21e). Alerté par Bammou, Quemper s’essayait à une reprise de volée, mais sa frappe était trop écrasée, pour inquiéter Jean Louchet, le gardien adverse (25e).

Valenciennes, plutôt discret jusque-là allait se créer une occasion en or, sur un centre de Haouri, Lilepo bien placé dans la surface ajaccienne, ratait quelque peu sa reprise pour le plus grand soulagement de Sollacaro, tout heureux de pouvoir récupérer le ballon (28e).

Mais, sur une action identique, c’est le rapide Hamache, qui s’infiltrait côté gauche pour servir en retrait Haouari, le buteur nordiste, qui n’avait plus qu’à concrétiser l’offrande du plat du pied (31e). Une égalisation qui n’entamait en rien le moral des Ajacciens même si les occasions se faisaient plus rares. Mais sur un coup du sort, la chance allait sourire aux Rouge et Blanc, juste avant la mi-temps. Sur une passe en retrait anodine, Louchet le gardien nordiste dévissait complètement son dégagement, Touzghar laissait intelligemment rebondir le ballon avant de profiter de l’effet et d’une belle frappe pied gauche, transperçait les filets adverses ! 2-1 (44e)