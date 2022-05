L'ACA en échec à Grenoble (1-1) : il faudra patienter jusqu'à samedi

Contexte

En gagnant à Grenoble, l’ACA peut, en fonction du résultat de l’AJ Auxerre au Havre, valider son billet pour la Ligue 1. Au stade des Alpes, où le GF38 a, lui, acquis son maintien et ne joue plus rien, près de 500 supporters ont fait le déplacement depuis la Cité Impériale, en passant par Lyon durant la journée. Un périple débuté à 6.50 à l’aéroport d’Ajaccio.



Le match

L’ACA rentre bien dans son match et va dominer le premier acte. Une belle frappe de Krasso (8e) donne le ton. Les « bianchi è rossi » sont bien dans leur match. Pour preuve, Sollacaro ne va quasiment pas être sollicité en première mi-temps. Les Ajacciens insistent et cette fois c’est l’intenable Nouri qui sollicite Maubleu (14e). Au terme d’un gros quart d’heure, le jeu s’équilibre mais l’ACA garde l’emprise sur le match. Du côté du stade Océane, Le Havre vient d’ouvrir la marque face à l’AJA. Ce qui fait l’affaire des Ajacciens. Et ça continue, puisqu’au Stadium, Briançon vient d’ouvrir la marque pour Nîmes. L’ACA continue sur sa lancée et sur un corner de Baretto, Vidal place une belle tête stoppée par Maubleu (25e). Le match reste équilibré dans son ensemble mais au mauvais moment et alors qu’ils n’avaient rien montré, les Isérois héritent d’un coup franc plein axe. Nery Trompe Sollacaro avec la complicité du mur (40e). Dur à encaisser…





Nouri égalise

Si les Ajacciens ont donné l’impression d’accuser le coup, ils démarrent le second acte avec la même ferveur que le premier. Nouri (46e) puis Barretto (50e) butent sur Maubleu. Mais ça se gâte puisque Hein vient d’égaliser pour l’AJA au Havre (54e) et Toulouse en fait de même face aux Crocos. L’ACA continue sur le même rythme avec deux nouvelles tentatives de (55e) et Krasso (59e). Entre-temps, les Grenoblois sont réduits à dix après l’expulsion de Monfray (deux cartons jaunes). Les Ajacciens vont finalement être récompensés grâce à l’opportuniste Nouri qui, suite à un tir contré, parvient à remettre les pendules à l’heure (64e). Une aubaine d’autant qu’au Havre, Charbonnier a donné l’avantage à l’AJ Auxerre. Les Ajacciens vont continuer à pousser jusqu’au bout mais se montrer maladroits dans la dernière passe ou sur coup de pieds arrêtés.

À l’arrivée, un nul qui leur permet de conserver la deuxième place du classement. Mais il faudra battre Toulouse samedi prochain pour espérer monter directement.



La fiche technique

Grenoble-ACA 1-1 (1-0)

Temps frais

Spectateurs 5000 environ

Arbitre : M. Vernice assisté de MM. Garrigues et Goncalves

Buts : Nery (39e)

Nouri (61e)

Avertissements : Monfray (54e), Correa (88e), De Iriondo (89e)

Expulsion : Monfray (60e)



GF38

Maubleu- Monfray, Nestor (cap.), Abdallah (De Iriondo 75e)- Gaspar, Bambock, Michel (Correa 75e), Gersbach- Nery, Anani (90+4), Sanyang- ent : V.Hognon



ACA

Sollacaro- Youssouf, Gonzalez (Avinel 75e), Vidal, Kalulu- Nouri, Marchetti, Laçi, Barretto (Arconte 55e)- Courtet (cap.) (Moussiti-Oko 75e), Krasso (El Idrissy 89e)- ent : O.Pantaloni