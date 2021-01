L'ACA dispose de Grenoble (2-1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 2 Grenoble GF 38 : 1 (0-0)

Buts pour l'AC Ajaccio : Bayala (58e) sur penalty, Barreto (67e)

Pour Grenoble : Djitté (62e)

Arbitre : Alexandre Perreau-Niel

Avertissements : Kalulu (61e), Laci (61e)à l'ACAjaccio; Monfray (36e), Tapoko (43e) à Grenoble



AC Ajaccio

Sollacaro - Youssouf, Avinel, G. Kalulu, I. Diallo - Bayala puis N'Diaye (78e), Laçi puis Njiké (78e), Coutadeur (cap), El-Idrissy puis Nouri (70e) - Barreto, Moussiti-Oko.

Remplaçants : Marsella (g), Huard, Sainati, N’Diaye, Njiké, Nouri, Courtet.



Grenoble GF 38

Maubleu (cap) puis Maubleu (69e)- Néry, Monfray, Straalman, Mombris - Tapoko, Perez - Ravet, Benet puis Michel (64e), Semedo puis Diallo (64e) - Djitté puis Anani (64e).

Remplaçants : Salles (g), Abou-Demba, Sylvestre-Brac, Belmonte, Michel, M. Diallo, Anani.





Après une première période marquée par la pluie, une domination ajaccienne et une belle occasion pour Semedo qui a touché le poteau ajaccien et un score nul et vierge à la pause, les événements se sont précipités à l'heure de jeu sur la pelouse du stade François-Coty.

La marque a été ouverte par Bayala qui inscrivait pour la circonstance son premier but en championnat, en convertissant le penalty obtenu par par Moussiti-Oko, devant Straalman. Si sur le coup de pied de réparation Maubleu était pourtant parti du bon côté, il ne pouvait rien sur le tir de Bayala.



La réaction grenobloise était immédiate..

Mais Benet était stoppé irrégulièrement à 30 mètres du but ajaccien par Laci.

Sur le coup franc bien frappé par Perez, Sollacaro ne pouvait repousser que dans les pieds de Djitté qui égalisait.

Hinschberger, l'entraîneur visiteur opèrait trois changements d'un coup dans l'espoir sans doute de permettre à son équipe de repartir de l'avant

Mais sur une longue ouverture, son gardien Maubleu ratait sa sortie à l'entrée de la surface. Barreto bien lancé, crochètait Néry et marquait dans le but vide.

Trois buts en l'espace de 8 minutes : le spectacle était au rendez-vous de François-Coty.



Mais malgré des efforts déployés de part et d'autre et des occasions à la clef, la marque n'allait plus évoluer.

Une bonne affaire pour l'ACA qui reprend son cours victorieux et une moins bonne pour Grenoble qui voit le podium s'éloigner.