L'ACA battu aux… penalties à Clermont

Stade Gabriel-Montpied, Clermont Foot 63 : 2 AC Ajaccio : 1 (0-1)

Buts pour Clermont : Kyei (60e et 90+3) sur penalty

Pour l'AC Ajaccio : El Idrissy (25e)

Arbitre : M. Vernice.

Avertissements : Konaté (54e), Seidu (71e) à Clermont; Soumano (58e), Alphonse (90e), Coutadeur (90e) à l'AC Ajaccio

Exclusion : Youssouf (76e) à l'ACA



Clermont Foot

Diaw ; Konaté pauis Caufriez !64e), Wieteska, Seidu puis Ogier (80e) ; Allevinah, Gastien, Gonalons (cap) puis Magnin (80e), Borges ; Rashani puis Maurer (80e), Khaoui puis Cham (58e) ; Kyei.

Remplaçants : Djoco, Kamdem, Berkani, Bela.



AC Ajaccio

Leroy ; Alphonse, Mayembo, Vidal, Koné puis Youssouf (65e) ; Nouri puis Mangani (81e), Coutadeur (cap), Barreto, Spadanuda puis Avinel (81e) ; El Idrissy puis Levine (90+2), Soumano puis Touzghar (65e)

Remplaçants : Sollacaro, Chabrolle, Levine, Chegra





Il a fallu attendre le quart d'heure de jeu pour assister au premier tir cadré de la partie, œuvre de l'Ajaccien Soumano qui contraignait le gardien local à détourner en corner...

La réplique auvergnate a été immédiate avec un corner dans le camp opposé vite joué par Gastien qui trouvait Kyei au premier poteau, mais sa reprise de la tête n'abusait pas Leroy…

Clermont donnait alors l'impression de se mettre dans le bon sens de la marche et malgré quelques tentatives plutôt maladroites affirmait ses prétentions à aller chercher le succès qui lui garantirait le maintien en Ligue 1.

Et puis cette 25e minute avec cette relance complètement ratée de Konaté, après le pressing de Spadanuda, et la récupération de El Idrissy qui se présentait seul devant Diaw.

La suite, vous la connaissez...

Le ballon passait entre les jambes du gardien adverse et Ajaccio menait 1 à 0.



Un but assommoir qui a contraint alors les locaux à se multiplier et si à l'approche de la pause les Corses de l'AC Ajaccio étaient contraints de faire le dos rond, les Clermontois démontraient qu'ils n'étaient pas plus efficaces que leurs adversaires du jour.

Tant et si bien que Gaston-Montpied ne manquait pas de dire sa grande déception à ce Clermont Foot qui a certes fait le jeu, a eu quelques situations de but, mais qui a donné le bâton pour se faire battre sur une grosse erreur de relance de Konaté !



A la reprise, comme bien l'on pense, Clermont a remis son ouvrage sur le métier pour tenter de renverser la vapeur, mais c'était sans compter sur ce diable de Leroy qui, au terme d'une superbe détente, écartait le danger sur la reprise de la tête lobée de Bornes après un centre de Allevinah. (51e)

Si la belle résistance corse s'est montrée, encore, efficace durant une dizaine de minutes elle fut battue en brèche par ce penalty accordé sans hésiter par M. Vernice aux locaux quand, Vidal déséquilibrait Borges dans la surface insulaire.

Kyei profitait de l'aubaine pour égaliser en prenant Leroy à contre-pied.



Clermont essayait alors d'enfoncer le clou avec l'entrée en jeu de Cham, mais Ajaccio avec Touzghar restait lui aussi menaçant.

Pourtant à l'entame du dernier quart d'heure et , après consultation de la VAR, la situation se compliquait pour Ajaccio avec le renvoi aux vestiaires de Youssouf pour son intervention illicite sur Gonalons.



La fin de partie était même cauchemardesque pour les Ajacciens qui s'inclinaient sur un second penalty accordé par l'arbitre après que Alphonse a ceinturé Wieteska dans la surface.

Kyei, prenait une nouvelle fois Leroy à contre-pied, et assurait pratiquement le maintien de Clermont en Ligue 1.

Mais c'était quand même rageant pour les visiteurs qui entrevoyaient déjà une belle petite amélioration de leur situation avant de se mesurer la semaine prochaine à Auxerre