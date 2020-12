L'ACA a fait l'essentiel face à Nancy (1-0)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1 AS Nancy-Lorraine : 0 (1-0)

But pour l'AC Ajaccio : Moussiti-Oko (45e)

Arbitre : M. Thual

Avertissements : Moussiti-Oko (27e), Mattoir (29e), Diallo (29e) à l'AC Ajaccio; Haag( 21e) à Nancy

Exclusion :





AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Sainati, Kalulu, Diallo, Marchetti, Coutadeur,Nouri puis Ndiaye (57e), El Idrissy puis Courtet (67e), Mattoir puis Lecœuche (67e), Moussiti-Oko



AS Nancy-Lorraine

Valette, Coulibaly, Seka, El Kaoutari, Larouchent, Ciss, Akichi, Haag puis Lefevre (44e), Rocha- Santos puis Bondo (74e), Barka puis Triboulet (74e), Philippe puis Bertrand (37e)



C'est une partie que les deux équipes, très proches l'une de l'autre au classement, ne voulaient pas perdre.

Pour parvenir à ses fins l'équipe Lorraine a été la première à se mettre en train en sollicitant à plusieurs reprises Leroy mais les visiteurs n'ont jamais été en mesure de trouver véritablement la faille.

Mais le premier quart d'heure passé l'ACA a commencé à montrer, aussi, le bout de son nez

Couyadeur, Nouri puis Moussiti-Oko ont bien tenté de mettre leur équipe sur la bonne voie mais c'était encore Nancy par l'intermédiaire de Philippe qui, au terme d'un long service de Coulibaly se jouait de l'apathie de la défense ajaccienne mais la pichenette de l'attaquant visiteur ne faisait que longer la ligne de but ajaccienne.

L'ACA répliquait par Mattoir mais Valette veillait au grain.

On allait atteindre la pause quand Nancy qui pensait tenir le match, prenait un grand coup sur la tête : l'ajaccien Diallo côté gauche centrait... El Idrissy puis Moussiti-Oko effleuraient tour à tour le ballon de la tête. Et Valette avancé, était surpris.

1-0 donc pour l'ACA à la pause





A la reprise les Ajacciens n'avaient d'autre objectif que d'asseoir ce succès qu'ils désiraient et qui était sur le point de prendre forme. Mais ni El Idrissy, ni Mattoir et pas davantage Mooussiti-Oko ne parvenaient à donner de l'ampleur à la marque.

C'était d'autant plus rageant que Nancy donnait l'impression d'avoir laissé toutes ses velléités au vestiaire.

Finalement on allait en rester là : l'ACA l'emportait - c'était le but recherché.

Avec trois points supplémentaires les joueurs d'Olivier Pentaloni respirent un peu mieux ce vendredi soir...