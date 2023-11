L’AC Ajaccio surpris à Annecy (0-2)

Après une facile qualification en Coupe de France, lors de son entrée en lice, lors du 7e tour à Toulouse, l’ACA reprenait le chemin du championnat avec un déplacement à Annecy pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Olivier Pantaloni avait reconduit son onze de départ habituel avec la titularisation de Thibault Campanini, à la place de Quemper, suspendu.

Sur un terrain très difficile et comme à leur habitude, les Savoyards effectuaient un pressing haut dès l’entame du match. Mais c’est Mangani, à la réception d’un coup-franc de Jacob, qui était le premier à cadrer, et à inquiéter Escales, le portier savoyard (6e). Et au fil du match, ce sont les Ajacciens qui prenaient possession du ballon sans parvenir toutefois à se créer des situations dangereuses. Un coup-franc du même Mangani passait juste à côté du cadre (22e) et Annecy, sur le contre, n’était pas loin d’exploiter une glissade de Campanini mais Sollacaro veillait au grain (23e). La bataille faisait rage au milieu et les occasions se faisaient très rares. Kandil, sur un bon raid de Billemaz n’était pas loin, d’ouvrir le score mais heureusement Youssouf était là pour contrer le tir de l’attaquant d’Annecy au dernier moment (40e).

Le jeu devenait de plus en plus haché en fin de première période et ce sont bien les Annéciens qui terminaient le plus fort, Adeline était lui aussi contré par Marchetti sur une puissante frappe (44e). Mais, dans les arrêts de jeu, Shamal aux 25 mètres envoyait un véritable missile dans la lucarne droite de François-Joseph Sollacaro, impuissant (45e). Une frappe limpide et magnifique. Annecy prenait l’avantage à la pause. L’ACA totalement inoffensif ne méritait pas mieux.

Olivier Pantaloni n’effectuait pas de changements à la sortie des vestiaires, espérant un renouveau de son équipe en seconde période. Mais c’est une nouvelle fois Annecy qui allait se montrer dangereux : à la suite d’une bonne combinaison, Ntamack, se retrouvait seul face à Sollacaro mais le gardien ajaccien, tendait bien sa jambe, et remportait son duel, qui empêchait Annecy de doubler la marque (52e). Jacob et Bammou se gênaient ensuite dans la surface sur un bon centre de Touzghar (54e).

Le rythme devenait alors plus élevé entre des Ajacciens, désireux de revenir à la marque et une équipe d’Annecy prête à exploiter le moindre contre. Jacob s’essayait également à l’angle des 20 mètres mais sa frappe ne retombait pas assez vite pour inquiéter Escales (59e). Ntamack encore lui sur un centre du remuant Kandil faisait trembler le banc ajaccien (62e). Un ailier virevoltant qui mettait au supplice la défense ajaccienne (66e,68e, 72e).

Les esprits s’échauffaient alors, Mahop et Bammou écopant d’un carton jaune. Annecy finissait plus fort et sur un débordement de Mahop, Adeline récupérait un ballon plein axe aux 20 mètres. Là encore la frappe du milieu de terrain annécien finissait sa course dans la lucarne de Sollacaro (90e). Deux énormes frappes avaient mis l’ACA Ko. Il faudra réagir samedi prochain à Timizzolu face à Angers.