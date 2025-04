L’AC Ajaccio solide à Troyes (0-0)

Troyes – ACA : 0-0

Stade de l’Aube

5 500 spectateurs environ

Arbitre : Mr Eddy Rosier

Avertissements : Irié (38e) à Troyes ; Huard (57e) à l’ACA



Troyes

Lemaitre, Boura, Diaz, Monfray, Mendes, Kanté, Irié, M’Changama, Adeline (Diop, 58e), Said, El Idrissy (De Preville, 71e) entraineur : Stéphane Dumont



AC Ajaccio

Sollacaro, Strata, Bamba, Vidal, Huard, Kouassi, Anziani, Everson, Puch, Santelli, Kanté (Ben Touré, 79e), entraineur : Thierry Debès



Quasi assuré de se maintenir en Ligue 2, après son succès face à Amiens, l’AC Ajaccio se déplaçait à Troyes, avec l’espoir d’y ramener au moins un point. Pour ce match en terre auboise, le staff ajaccien avait aligné une équipe presque type à l’exception des absences de Barreto suspendu et Soumano blessé, remplacé par Puch et Santelli.



Un petit rythme en première période

Après un long round d’observation, Troyes qui se montrait dangereux par M’Changama, d’abord sur une reprise écrasée qui termina sa course, juste au-dessus de la transversale de Sollacaro (12e) puis sur une frappe aux 25 mètres bien détournée en corner par le portier acéiste (14e). Les Aubois accéléraient et ne laissaient guère le ballon aux Ajacciens, condamnés à défendre en ce début de rencontre. Mais au fil du match, l’ACA parvenait à ressortir de mieux en mieux le ballon. Et, sur une contre-attaque, Santelli bien alerté dans la surface troyenne, effaçait un défenseur et le gardien aubois, mais sa frappe pied droit était miraculeusement repoussée par Junior Diaz sur sa ligne (26e) ! Globalement le rythme du match restait toutefois faible entre deux équipes très prudentes. Seul M’Changama, encore lui, mettait Sollacaro à contribution, sur un coup-franc lointain (41e). Puis, Said après une frappe à ras de terre au premier poteau (44e). Mais, les deux équipes regagnaient finalement les vestiaires sur un score logique nul et vierge.



La deuxième mi-temps démarrait sur le même tempo et il fallait attendre un corner ajaccien pour voir enfin une occasion dangereuse, mais la tête de Vidal était détournée devant sa ligne par El Idrissy (65e). La tête de l’attaquant troyen manquait ensuite de puissance pour véritablement inquiéter Sollacaro (68e). La fin de match devenait insipide et les Ajacciens obtenaient ce qu’ils étaient venus chercher, le point du match nul qui les assure quasiment de se maintenir dans ce championnat de Ligue 2. L’ACA recevra Pau vendredi prochain au stade Michel Moretti.