L’AC Ajaccio s’impose face à l’AS Furiani (1-0) en ​match amical

AC Ajaccio - AS Furiani : 1-0

Stade Michel Moretti

1 300 spectateurs environ

Arbitre :

Buts : Santelli (sur penalty 80e) pour l’ACA



ACA : Sollacaro, Strada, Vidal, Bamba, Kouassi, Jacob, Anziani, Everson, Chegra, Touré, Touzghar, entraineur : Mathieu Chabert puis en 2e mi-temps : Quilicchini, Khelifa, Ayessa, Mangani, Quemper, Santelli, Puch, Sakhi, Barreto, Ibayi, Soumano



Furiani : Chatelain, Vicart, Aankour, Valery, Binet, Teixeira, Jebabli, Pollet, Vianai, Nouala, Tetart, entraineur : Romain Paturel puis en 2e mi-temps : Berenguier, Hocepied, Feliciano, Mulenda, Da Silva, Salvadori, Gat, Marre, Peyronnet





Après la bonne nouvelle venue de la DNCG et les recrues arrivées dans la foulée, les supporters ajacciens avaient finalement hâte de retrouver leur équipe. Ils étaient plus d’un millier à s’être massés dans la tribune honneur du stade Michel Moretti d’Ajaccio, malgré la chaleur accablante du mois de juillet. Pour cette rencontre face à l’AS Furiani, pensionnaire de National 2, Mathieu Chabert avait décidé d’aligner son équipe en 4-4-2 avec Touré et Touzghar en pointe devant un milieu composé d’Anziani, Chegra, Jacob et Everson. Axel Bamba, joueur libre en provenance de Gijón, débutait en défense centrale avec Clément Vidal.





Malgré une première mi-temps agréable à regarder et engagée, où seuls Touré et Kouassi arrivaient à se mettre en valeur sur coup de pied arrêté, les occasions se faisaient rares. Sur un dégagement au pied de Sollacaro, Pollet, le milieu de terrain de Furiani, exécutait un lob millimétré que Vidal, au prix d’un bel effort, réussissait à dévier en corner (39e).



Santelli ouvre la marque sur penalty



En seconde mi-temps, l’équipe ajaccienne évoluait avec Soumano et Ibayi en pointe, Santelli prenant place sur le côté droit avec un milieu composé de Puch, Barreto et Sakhi. L’occasion pour les supporters ajacciens de découvrir le puissant et rapide défenseur central Ayessa, en provenance du Puy. Sur un centre de Barreto, Ibayi était tout près d’ouvrir la marque mais le portier de Furiani réalisait un arrêt de grande classe à bout portant (72e). Puis, sur un centre de Sakhi, Barreto ne trouvait pas le cadre sur une tête puissante (79e). Dans la minute suivante, Soumano était balancé dans la surface de réparation : un penalty que Santelli transformait sans trembler en pleine lucarne (80e). L’ACA passait la vitesse supérieure et Furiani subissait la pression. Soumano, bien placé dans la surface, échouait une nouvelle fois sur le gardien visiteur (84e) avant que Barreto ne trouve la transversale à la suite d’une magnifique frappe pied droit (90e).