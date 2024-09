L’AC Ajaccio, réduit à dix, cède à Lorient (3-0)

Lorient – AC Ajaccio 3-0



Stade du Moustoir

10 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Félicien Gazon

Buts : Kroupi (70e, 78e), Genton (90e) pour Lorient

Expulsions : Jabol (15e) à l’ACA

Avertissements : James (42e), Soumano (62e) à Lorient ; Mangani (42e), Anziani (82e) à l’ACA



Lorient : Mvogo - Kalulu, Mendy, Adjei, James (Yongwa, 46e) – Katseris (Mvuka, 55e), Abergel (c), Avom (Ponceau, 58e) Ebong, Tosin (Soumano, 58e) - Kroupi, Bamba (Genton, 76e), entraineur : Olivier Pantaloni



AC Ajaccio : Sollacaro, Youssouf, Bamba, Ayessa, Kouassi, Quemper (Puch, 74e), Jabol, Anziani, Chegra (Kanté, 63e), Ibayi (Soumano, 63e), Touzghar (Mangani, 18e), entraineur Mathieu Chabert



« Un match forcément particulier ». C’est évidemment une rencontre spéciale pour tous les supporters ajacciens, avec la présence d’Olivier Pantaloni, sur un banc adverse, en l’occurrence celui de Lorient qui s’annonçait lors de cette 7e journée de championnat de Ligue 2. Face à un des favoris, Mathieu Chabert avait décidé une nouvelle fois de faire tourner son effectif, pour ce 3e match en une semaine. Stéphane Quemper prenant place côté gauche dans un milieu de terrain à quatre éléments, Chegra jouant lui côté droit, Anziani et Jabol évoluant eux dans l’axe tandis que Touzghar et Ibayi étaient associés en attaque pour tenter de créer le danger, face à une équipe blessée après sa défaite à Pau, mardi, et sa 9e place au classement.



Jabol expulsé dès la 15e minute de jeu



Mais, c’est un véritable coup du sort qui allait s’abattre sur les Ajacciens avec le carton rouge distribué à Tim Jabol au bout de seulement 15 minutes de jeu, après un geste jugé dangereux sur Abergel. Une décision bien sévère prise par l’arbitre de la rencontre, Mr Félicien Gazon, et qui allait forcément changer le cours du match, obligeant Mathieu Chabert à revoir ses plans et à faire entrer immédiatement Mangani à la place de Touzghar.

Dans la foulée, Abergel inquiétait Sollacaro qui repoussait la frappe sur Katseris mais là encore le portier ajaccien s’interposait avec brio (22e). Axel Bamba ratait lui le cadre sur un corner bien ajusté par Anziani (23e).

Lorient accélérait alors et sur un festival de Tosin, le milieu de terrain lorientais envoyait une frappe puissante sous la barre de Sollacaro, qui d’une superbe claquette, réussit à détourner le ballon en corner (29e). Le gardien ajaccien continuait à retarder l’échéance après une frappe à ras de terre de Kroupi, en se détendant magnifiquement avec la main ferme (36e) et permettant ainsi aux Acéistes de regagner les vestiaires sur un score nul et vierge.



À la reprise, les Lorientais accentuaient alors la pression et le rentrant Yongwa s’illustrait dès son entrée en jeu, mais sa reprise en demie volée, passa à côté du but « rouge et blanc » (46e) puis Tosin, manquait sa reprise de la tête à bout portant (50e). Katséris essayait à son tour, mais sa frappe trop écrasée termina sa course dans les gants de Sollacaro toujours impérial (54e).

Mais sur un énième centre breton, Kroupi Jr, seul dans la surface, parvenait à reprendre un ballon qui traînait dans la surface, qu’il expédia dans la lucarne de Sollacaro, impuissant (70e). Dans la foulée, Kroupi reprenait cette fois-ci de la tête, le centre parfait d’Abergel pour doubler la marque (78e). Avant que Genton, ne clôture le score sur une magnifique reprise de volée sur corner (90e). Il était alors temps que le match se termine pour des Ajacciens, fatigués, tout près d’encaisser un 4e but sur le coup d’envoi. L’AC Ajaccio devra réagir vendredi prochain à Timizzolu face à Martigues lors de la prochaine journée.