L'AC Ajaccio ramène un point de Picardie

Amiens SC : 0 AC Ajaccio : 0

Arbitre M. Rainville

Avertissements: Wague 84e, Alphonse 87e à Amiens; Laci (5e), Lecoeuche 79e à Ajaccio.



Amiens SC

Gurtner- Wague, Alphonse, Monzango, Gendrey- Lusamba, Blin, Gomis, Papea puis Assogba (59e), Odey puis Akolo (59e), Ciss puis Sangare (79e)







A C Ajaccio

Leroy- Kalulu, Diallo, Youssouf, Avinel- Barreto puis Lecoeuche (71e), Coutadeur, Laci, Marchetti, Nouri puis N'Diaye (87e), Moussitipuis El Idrissi (80e)







Au bout de cinq minutes, l'arbitre a déjà averti un joueur corse auteur d'une faute sur Blin. Ajaccio bénéficie peu après d'un corner fort bien tiré mais avec une tête de Moussiti hors du cadre de Gurtner. La réplique amiénoise est immédiate avec aussi un corner et une reprise mal cadrée de Ciss.



Les Corses sortent de leur coquille et cherchent surtout leur attaquant Moussiti, bon de la tête. Wague éprouve de grosses difficultés à le museler.



Coté amiénois, Blin se signale par un tir tendu des 25m mais juste à côté du cadre (18e).



Mais dans l'ensemble, Ajaccio parait mieux inspiré et il faut un remarquable Gurtner pour stopper à bout portant une tête de Nouri consécutive à un long coup-franc (26e).



Ajaccio est surtout dangereux dans ses coups de pieds arrêtés et l'ASC frôle à chaque fois la correctionnelle. Cette première période a été à l'avantage d'Ajaccio et sans la vista de Gurtner mais aussi la relative maladresse des attaquants corses, Ajaccio aurait pu mener au score.



La deuxième mi-temps reprend avec les mêmes incertitudes du côté amiénois. Ajaccio est toujours menaçant sur coup de pied arrêté. On entend la voix de Gurtner qui encourage ses équipiers à se montrer plus conquérants alors qu'à Ajaccio, il manque la dernière passe.



Barreto en profite pour décocher un tir lointain détourné en corner par Gurtner après que Oswald Tanchot ait fait entrer en jeu Akolo et Assogba.



La première réaction pour l'ASC vient de Lusamba qui tente sa chance des 25m et son tir n'est pas cadré (68e). Les Amiénois relèvent la tête et Ajaccio recule. Mais jusqu'au bout, le match est resté serré et finalement, il n'a pas connu de vainqueur.