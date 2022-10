L'AC Ajaccio ramène un (bon) point de Troyes

Stade de l'Aube, Troyes FC : 1 AC Ajaccio : 1 (0-0)

Buts pour Troyes : Porozo (75e)

Pour Ajaccio : El Idrissy (88e)

Arbitre : Jérôme Brisard

Avertissements : Baldé (18e) à Troyes; Koné (16e) à Ajaccio



Troyes

Lis, Porozo, Rami, Conté puis Yade (83e), Larouci puis Palmer (46e), Baldé puis Bruus (65e), Tardieu, Lopes, Chavalarin, N'Guessan, Lopes, Baldé, Ripart puis Odobert (64e)



AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné puis Alphonse (60e), Spadanuda puis Barreto (46e), Coutadeur, Nouri puis Cimignani (86e), Marchetti, Moussiti-Oko puis Belaïli (75e), El Idrissy





Ryad Nouri aurait pu s'en mordre longtemps les doigts. Et se poser, aussi pendant longtemps, la question de savoir comment le gardien polonais Lis, qui effectuait ses débuts sous le maillot troyen avait bien pu aller, peu après la demi-heure de jeu, chercher ce penalty que tout le stade l'Aube voyait, déjà, au fond des cages locales.



Mais à la faveur d'une fin de match qui s'est emballée au cours du dernier quart d'heure, la déception de l'Ajaccien s'est sans doute quelque peu estompée.

Certes cette envolée de Porozo sur le côté droit, conclue par un but troyen, n'a fait, à ce moment-là , qu'accroître l'amertume de l'excellent Nouri, mais elle a été rapidement balayée par le but égalisateur de El Idrissy mis sur orbite par la dernière recrue corse : l'international algérien qui appelé sur le terrain à la 75e minute a donné, soudain, plus de mordant à l'équipe ajaccienne.

En tout cas le pied gauche de El Idrissy n'a pas laissé passer cette opportunité.



C'est ainsi que sans être transcendant l'ACA - Troyes n'a pas été meilleur - a réussi à ramener un point de son second déplacement consécutif.

Une fort bonne chose avant la venue du PSG, vendredi à 21 heures, au stade François-Coty.